Rahmat Akbari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rahmat Akbari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rahmat Akbari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rahmat Akbari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rahmat Akbari 20 Haziran 2000 tarihinde Jaghori şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Afganistan,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da رحمت اکبری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rahmat Akbari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rahmat Akbari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 2 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Rahmat Akbari'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rahmat Akbari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rahmat.akbari10/

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Rahmat Akbari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rahmat Akbari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Rahmat Akbari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rahmat Akbari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında QAS

1 Ocak 2017 yılında Brisbane U21

1 Ekim 2017 yılında Brisbane Roar

24 Ekim 2018 yılında Melbourne

2 Haziran 2019 yılında Brisbane Roar

Rahmat Akbari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rahmat Akbari şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Logan Lightning FC, Brisbane Strikers FC (?-2015), QAS NTC (2015-2016), Brisbane Roar FC (2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.