Rahmi Akyazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rahmi Akyazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rahmi Akyazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rahmi Akyazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rahmi Akyazi 10 Ağu 1991 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Rahmi Muhammet Akyazı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rahmi Akyazi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Rahmi Akyazi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Rahmi Akyazi'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rahmi Akyazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rahmi Akyazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rahmi Akyazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rahmi Akyazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2011 yılında Tarsus İY

23 Temmuz 2012 yılında Gümüşhanespor

30 Temmuz 2013 yılında Bugsaş Spor

20 Ağu 2016 yılında Gümüşhanespor

23 Ağu 2017 yılında Bayburt Grup Öİ

30 Haziran 2018 yılında Gümüşhanespor

19 Temmuz 2018 yılında Sancaktepe Bld

17 Ocak 2019 yılında E. Erokspor

17 Eylül 2020 yılında Mamak FK

11 Ocak 2021 yılında Karaköprü Bld

1 Eylül 2021 yılında Çankaya FK

16 Ağu 2022 yılında Kahramanmaraş

Rahmi Akyazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rahmi Akyazi şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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