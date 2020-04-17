Rahmi Bıyık kimdir? Hakkında çıkan haberlerin ardından birçok internet kullanıcısı Rahmi Bıyık ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki Rahmi Bıyık kimdir? Kaç yaşındaydı? | Rahmi Bıyık neden öldü? Detaylar haberimizde.

RAHMİ BIYIK KİMDİR?

Rahmi Bıyık, Fethullahçı Terör Örgütü'ne ait olduğu bilinen HÜRSİAD'da (Hür Sanayici ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyordu. Bıyık aynı zamanda Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki mali işlerden sorumlu imamı olarak biliniyordu. Bunun yanı sıra bir sürede Büyük Birlik Partisinde (BBP) Genel Başkan Yardımcılığı yapan Bıyık’ın adı son olarak Mansur Yavaş’ın CHP’den aday gösterildiğinde geçmişti.

CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün'ün ise Mansur Yavaş'ın CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasını sağlayan isimler arasında gösterdiği Rahmi Bıyık, açılan soruşturmalar kapsamında FETÖ üyeliğinden dolayı aranıyordu.

Yaşı ve nereli olduğuna ilişkin kaynaklarda bilgi yer almayan Rahmi Bıyık, Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görüyordu.

RAHMİ BIYIK NEDEN ÖLDÜ?

Fethullahçı Terör Örgütü''nün kilit ismi Rahmi Bıyık, İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.