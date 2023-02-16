Rahmi Can Karadas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rahmi Can Karadas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rahmi Can Karadas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rahmi Can Karadas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rahmi Can Karadas 14 Nisan 1995 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Rahmi Can Karadaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rahmi Can Karadas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rahmi Can Karadas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rahmi Can Karadas'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rahmi Can Karadas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rahmi Can Karadas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rahmi Can Karadas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rahmi Can Karadas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında G.Birliği U21

23 Temmuz 2015 yılında Hacettepe

29 Temmuz 2015 yılında Ankara Adliye

30 Haziran 2016 yılında Hacettepe

23 Ağu 2019 yılında Gençlerbirliği

8 Ocak 2020 yılında Bayburt Öİ

3 Ağu 2020 yılında Gençlerbirliği

16 Eylül 2020 yılında Ankara Demir

25 Temmuz 2022 yılında Nevşehir Bld

Rahmi Can Karadas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rahmi Can Karadas şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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