Rahmi Kaan Karahan, Kano’da tarih yazdı

Polonya'da 43 ülkeden 800 sporcu ile mücadele edip, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Rahmi Kaan Karahan, Türkiye'ye döndü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Rahmi Kaan Karahan, Kano’da tarih yazdı

Polonya'da 43 ülkeden 800 sporcu ile mücadele edip, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Rahmi Kaan Karahan, Türkiye'ye döndü. Şampiyon sporcu, hedefinin olimpiyat olduğunu söyledi.

7-10 Eylül tarihlerinde Polonya'da yapılan 43 ülkeden 800 sporcunun katıldığı Olimpik Umutlar Kano yarışlarını Türk Milli Takımı, toplamda 2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz Madalya ile tamamladı.

K1 500 Metre U15 kategorisi'nde Türk Milli Takımı adına yarışan Köyceğiz Su Sporları Kamp Eğitim Merkezi sporcusu Kaan Karahan, 200 metrede gümüş, 500 metrede ise altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Genç sporcu, 1000 metreyi ise 8. sırada tamamladı.

Turnuvanın ardından Türkiye'ye dönen Rahmi Kaan Karahan ve antrenörü Ahmet Ufuk Özcan için Dalaman Havalimanı'nda karşılama töreni yapıldı. Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'ın da katıldığı törende şampiyon sporcuyu Köyceğizliler davul ve zurnalar eşliğinde karşıladılar.

Rahmi Kaan Karahan yaptığı açıklamada, "Çok mutlu oldum. Elimden geleni yaptım, madalyamı aldım geldim. Hedefim olimpiyat" dedi.

Antrenör Ahmet Ufuk Özcan ise kano tarihinde ilk defa bu madalyayı aldıklarını belirterek, "İnşallah çok daha ilerisine gideceğiz. Çok zor yarıştı. 43 ülkeden 800'e yakın sporcu vardı. Bu bizi çok gururlandırdı, inşallah olimpiyata kadar gideceğiz" dedi.

Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ise, Rahmi Kaan Karahan'ın dünya şampiyonası performansını, "Müthiş bir başarı" olarak yorumladı. Kaan'ın Şampiyonada 43 ülkeden 800 sporcu ile mücadele ettiğini belirten Açıkbaş, "İlk günde 500 metrede dünya ikinciliği, ertesi gün 200 metrede Dünya Şampiyonluğu. Bundan sonraki süreç inşallah olimpiyat madalyası" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Levent Sürme: "İtalya karşısında da atak futbol oynayacağız"
Levent Sürme: "İtalya karşısında da atak futbol oynayacağız"
Futbol camiası şokta! Dünya yıldızı Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı! futboldan men cezası alabilir
Futbol camiası şokta! Dünya yıldızı Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı! futboldan men cezası alabilir
İsmail Yüksek: "Japonya müsabakası çok özel bir maç olacak"
İsmail Yüksek: "Japonya müsabakası çok özel bir maç olacak"
Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi
Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi
Son Haberler
Bakan Tunç: “2023 Anayasası’nı milletimizin onayına sunmak inşallah nasip olur”
Bakan Tunç: “2023 Anayasası’nı milletimizin onayına sunmak inşallah nasip olur”
Vali Şıldak şehit ve gazileri unutmadı
Vali Şıldak şehit ve gazileri unutmadı
Hafif ticari araç güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Hafif ticari araç güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Fas'ta yaşanan 7 şiddetindeki depremin bilançosu giderek ağırlaşıyor! Ölü ve yaralı sayısı artıyor
Fas'ta yaşanan 7 şiddetindeki depremin bilançosu giderek ağırlaşıyor! Ölü ve yaralı sayısı artıyor
Türkiye Kupası’nda maç tarihleri açıklandı
Türkiye Kupası’nda maç tarihleri açıklandı
İzleyenler bir daha izliyor, sosyal medya bu şutu konuşuyor! Alay konusu oldu, sosyal medyanın gündemine oturdu
İzleyenler bir daha izliyor, sosyal medya bu şutu konuşuyor! Alay konusu oldu, sosyal medyanın gündemine oturdu
Aydınlı atlet, Balkan Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü
Aydınlı atlet, Balkan Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
İzleyenler bir daha izliyor, sosyal medya bu şutu konuşuyor! Alay konusu oldu, sosyal medyanın gündemine oturdu
İzleyenler bir daha izliyor, sosyal medya bu şutu konuşuyor! Alay konusu oldu, sosyal medyanın gündemine oturdu
Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendi
Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendi
Manisa’da Muaythai Zafer Kupası turnuvası sona erdi
Manisa’da Muaythai Zafer Kupası turnuvası sona erdi
Aşırı yağış nedeniyle hakem tarafından ertelenen Samsunspor-İstanbulspor maçının tarihi belli oldu
Aşırı yağış nedeniyle hakem tarafından ertelenen Samsunspor-İstanbulspor maçının tarihi belli oldu
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!