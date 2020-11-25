Rahmi Özkan Müge Anlı'dan ayrıldı mı? Rahmi Özkan Müge Anlı'da neden yok?

Yıllardır reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddiaların odağındaki isim isi Rahmi Özkan. Özkan'ın Müge Anlı'nın programından ayrıldığı konuşuluyor. Peki bu iddialar ne kadar gerçek?

RAHMİ ÖZKAN MÜGE ANLI'DAN AYRILDI MI?

Yıllardır pek çok cinayeti aydınlatan, kayıpları bulan Müge Anlı’da yaprak dökümü mü yaşanacak? Yıllardır Müge Anlı’nın ekibinde yer alan ve konularla ilgili uzman görüşlerinde bulunan hocalar Arif Verimli, Şevki Sözen ve Rahmi Özkan için şok bir iddia kulislere yayıldı.

RAHMİ ÖZKAN MÜGE ANLI'DA NEDEN YOK?

Programda yer alan Rahmi Hoca olarak tanına Avukat Rahmi Özkan’ın sağlık nedeniyle programdan ayrılacağı iddia edildi. Yaptığı yorumlarla programın kimi zaman çok konuşulan bir ismi olmayı başaran Rahmi Özkan yıllardır Müge Anlı ile birlikte ekranlara gelmişti. Rahmi Özkan’ın programdan ayrılacak olması programın izleyicilerini sosyal medyada ikiye böldü.

Rahmi Özkan programda yaptığı yorumlarla cümleleri tam seçememesi ve yaşı nedeniyle çoğu zaman yanlış anlaşılarak sosyal medyada eleştiri alıyordu. Programın renkli kişiliklerinden Rahmi Özkan’ın koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre programlardan uzak duracağı öğrenildi.

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa‘nın Siverek ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul ve ortaokulu Şanlıurfa’da okumuştur. Liseyi ise Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’de okumuştur.

1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmıştır. Üniversite’de öğrenci derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etmiştir. Önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı’na seçilmiştir.

Yedek subay olarak askerlik görevini yerine getirmiştir. 1966 yılında hukuk fakültesinde dönerek 1969 Şubatında mezun olmuştur.

Yıllar önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu’nun sunduğu ‘Sıcağı Sıcağı’na programına konuk olarak katılan Rahmi Özkan, Serap Ezgü‘nün programında danışman olarak görev yapmıştır.