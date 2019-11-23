Rahmi Turan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarının kaynağını açıkladı!

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü CHP'li ismin gazeteci Talat Atilla olduğu ortaya çıktı. Günler sonra kaynağını açıklayan gazeteci Rahmi Turan, görüştüğü iddiasını kendisine ulaştıran ismin Talat Atilla olduğunu açıkladı.

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TALAT ATİLLA KİMDİR? NERELİDİR? HANGİ GAZETEDE ÇALIŞIYOR?

Ankara’da dünyaya geldi. 1988 yılında gazeteciliğe ilk adımını attı. O dönemlerin önde gelen gazetelerinden birisi olan Anavatan Gazetesinde yazmaya başladı. Yine o dönemlerde İlk Haber gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Sonrasında Ulus gazetesinde istihbarat şefliği görevlerinde bulundu. Günaydın Gazetesi, Son Havadis Gazetesi çalıştığı gazetelerdendir.

28 Nisan 2019 tarihinde Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleşen 3.Ulusal Palandöken Ödül Töreninde ”Yılın Siyaset Yazarı” ödülüne layık görülmüştür. RADEV tarafından Yılın Gazetecisi ödülünü almıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a tazminat ödemek için evini satması hakkında yaptığı haber ile 2018 Aralık ayında ”Özel Haber” ödülünü aldı.

Talat Atilla 2002 yılında www.tuktime.com adlı haber sitesini kurdu. İmtiyaz sahibi olduğu haber kanalının yanı sıra www.internetoku.com adlı haber sitesinin de imtiyaz sahibidir.

Talat Atilla 51 yaşındadır.