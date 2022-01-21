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Rahmi Uygun kimdir? | Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı mı? | Ne ceza aldı?

İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire olduğu belirtilen Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun'a ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Rahmi Uygun kimdir? | Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı mı? | Ne ceza aldı? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte detaylar...

Rahmi Uygun kimdir? | Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı mı? | Ne ceza aldı?

Kartal Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Rahmi Uygun kimdir? | Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı mı? | Ne ceza aldı? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

RAHMİ UYGUN KİMDİR?

Rahmi Uygun, 39 yaşındadır. 20 suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıkmıştır.

Rahmi Uygun, İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire olduğu belirtilen Ömür Erez'i su içtiği sırada silahla başından vurarak öldürmüştü. 

Rahmi Uygun kimdir? | Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı mı? | Ne ceza aldı?

HEMŞİRE ÖMÜR EREZ'İ ÖLDÜREN RAHMİ UYGUN TUTUKLANDI MI?

Olay, Topselvi Mahallesi'nde, Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Ömür Erez isimli hemşire,  39 yaşındaki Rahmi Uygun tarafından başından vuruldu. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, hemşire Ömür Erez'e ilk müdahale, sağlık merkezinde yapıldı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ömür Erez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Rahmi Uygun kimdir? | Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı mı? | Ne ceza aldı?

Öte yandan Katil Rahmi Uygun'un il dışından geldiği ve hemşire Ömür Erez'i rahatsız ettiği ifade edildi. Şahsın 20 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.   Zanlı Uygun, Bağcılar'da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.  

İstanbul Kartal'da Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire Ömür Erez'i tabancayla vurarak öldüren Rahmi Uygun ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı. 

Rahmi Uygun kimdir? | Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı mı? | Ne ceza aldı?

RAHMİ UYGUN NE CEZA ALDI?

Hemşireyi silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun, “tasarlayarak öldürme” suçundan, Uygun’u olay yerine götüren Musa T. ise “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan tutuklandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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