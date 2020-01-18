Rahşan Ecevit'in defin yeri belli oldu

Çoklu organ yetmezliği sebebiyle 97 yaşında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in devlet mezarlığında yatan eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedileceği öğrenildi.

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit, dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetmişti.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı. Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.10'da yaşamını yitirdi.

ECEVİT'İN KARARLARINDA ROL OYNADI

Rahşan Ecevit, Türk siyasi tarihinde çoğu zaman arkaplanda kalmayı tercih eden kimi zaman da ön plana çıkan bir siyasi aktördü. Eşi Bülent Ecevit'in aldığı kararlarda etkili olduğu iddia edildi. Kaynak: Rahşan Ecevit neden öldü? Hastalığı neydi?

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