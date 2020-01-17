Rahşan Ecevit'in ölümü KKTC'de de üzüntü yarattı (2)

TATAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Rahşan Ecevit'in ölümü ile ilgili, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın emrini veren Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit'in muhterem eşleri Rahşan Ecevit'in ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hükümetimiz, Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına kalbi daima Kıbrıs Türk Halkı için atan, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, tüm ulusumuza, sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum" açıklaması yaptı.

Kaynak: DHA