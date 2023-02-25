Rai Marchan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rai Marchan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rai Marchan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rai Marchan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rai Marchan 11 Ağustos 1993 tarihinde Vilafranca del Penedés şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Raimon Marchán Vidal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rai Marchan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Rai Marchan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rai Marchan'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rai Marchan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rai Marchan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rai Marchan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rai Marchan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid C

21 Temmuz 2012 yılında CD Leganés

30 Haziran 2013 yılında Real Madrid C

6 Temmuz 2015 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2016 yılında R. Valladolid B

11 Temmuz 2017 yılında Celta Vigo B

27 Ağustos 2019 yılında FC Andorra

27 Temmuz 2021 yılında Melbourne

Rai Marchan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rai Marchan şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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