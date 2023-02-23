Rai Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rai Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rai Nascimento adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rai Nascimento Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rai Nascimento 18 Mayıs 1998 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Brezilya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Raí Nascimento de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rai Nascimento Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rai Nascimento, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Rai Nascimento'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rai Nascimento Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rainascimento10/

Rai Nascimento Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rai Nascimento isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rai Nascimento Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rai Nascimento futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Real Zaragoza

29 Ocak 2019 yılında UD Ibiza

27 Temmuz 2020 yılında Real Zaragoza

27 Ocak 2021 yılında Dep. La Coruña

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2021 yılında EC Bahia

7 Şubat 2023 yılında Ludogorets

Rai Nascimento Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rai Nascimento şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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