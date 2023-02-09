Rai Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rai Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rai Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rai Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rai Ramos 6 Mayıs 1994 tarihinde Japorã şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raí dos Reis Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rai Ramos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R13 Fussball yapmaktadır. Rai Ramos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rai Ramos'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Rai Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rai Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rai Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rai Ramos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Londrina-PR U20

1 Ocak 2015 yılında Londrina-PR

1 Mayıs 2016 yılında Operário-PR

1 Aralık 2016 yılında Londrina-PR

1 Şubat 2018 yılında Shukura

16 Ocak 2019 yılında Londrina-PR

27 Ekim 2020 yılında Oeste FC-SP

14 Temmuz 2021 yılında Varzim

18 Temmuz 2022 yılında Ituano

Rai Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rai Ramos şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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