Raif: "İnegölspor’u icraya vermedim"

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'da yönetimin yollarını ayırdığı ve kulübü icraya verdiğini açıkladığı golcü Raif Demir'den cevap geldi. Raif, "Ben İnegölspor'u icraya vermedim. İnegölspor'a zarar verecek hiçbir davranışta bulunmadım. Kazandığım paralar alın terimdir, anamın ak sütü gibi helaldir" dedi.

İddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayan deneyimli futbolcu, "İnegölspor yönetiminin hakkımda yayınladığı basın açıklaması tamamen asılsızdır. Bu asılsız iddialarla beni taraftarın önüne atmaya çalışmaktadırlar. Yaptıkları basın açıklamasında senet ile ilgili gün verdikleri, benim buna uymayarak kulübü icraya verdiğimi söylemektedirler. Bana verdikleri senet aralık ayı içindir. Ben bu senedi ev almak için kullandım. "Senedi kullanabilirsiniz" diye zaten kulüp başkanı bize onay vermişti. Senedi verdiğim ev sahibi senedin zamanı geçince kulüple irtibata geçerek parasını istemiştir ancak kulüpten kendisine ciddi bir açıklama yapılmamış, defalarca aranılmasına rağmen ödeme tarihiyle ilgili net bir şekilde konuşulmamıştır. Hatta ev sahibi alay edici bir üslupla karşılaşmıştır. Bunun üzerine kendim kulüple irtibata geçerek gerek kulüp müdürüne gerek yönetime ev sahibinin senedin ödenmemesi durumunda hukuki yollara başvuracağını bildirdim. Ancak hiçbir şekilde işlem uygulanmadı" diye konuştu.

"60 BİN TL ALACAĞIM OLMASINA RAĞMEN HİÇBİR İHTARNAME ÇEKMEDİM"

Raif, tüm uyarılarına rağmen İnegölspor yönetiminin ödeme yapmadığını belirterek, "Çirkin bir şekilde bütün suçu benim üstüme atmışlar. Ayrıca benim görüşmek için yönetimin yanına gelmediğimi söylüyorlar. Oysa birçok kez tesise geldim hatta bugün dahi tesisteydim. Toplantıya çağırdılar geldim. Büyük İnegölspor taraftarı bizi uğurlamaya geldiğinde tesislerdeydik. Şimdi ben mi gelmemiş oluyorum? Ben kulübün kapısından girdiğimde daha çocuktum. Önce altyapısında oynadığım bu kulüp için ayağım kırıldı. Yılmadım A takıma yükseldim. Kulübün en zor zamanlarını gördüm. Kışın ortasında doğalgazın yanmadığı tesiste yemek çıkmadığı zamanları gördüm. Birçok sezon param içerde kaldı. Benim şu anda kulüpten 60 bin TL alacağım olmasına rağmen hiçbir ihtarname çekmedim" diye konuştu.

"BU KULÜBE HİÇ KÜSMEDİM SEVEREK OYNAMAYA DEVAM ETTİM"

Kendisine büyük haksızlık yapıldığını sözlerine ekleyen Raif, "'Burası için büyük fedakarlıklar yaptım. "Sen İnegöl çocuğusun alacaklarını sil, bu sezon için yeniden anlaşalım" dediklerin de hiç düşünmeden alacaklarımı sildim. İnegölspor'a para kazandırarak Çanakkale Dardanelspor'a transfer oldum. Geri döndüğümde hiç bir ücret almadan bir sezon boyunca oynayıp o sene kulübü şampiyon yaptık. 3 kez gol krallığı yaşadım. Kulübün en çok gol atan, en çok forma giyen oyuncusu oldum. İnegölspor'da oynadığım süre zarfında birçok kez Süper Lig'e transferim engellendi. Bonservis bedeli olarak uçuk rakamlar istendi buna rağmen bu kulübe hiç küsmedim, severek oynamaya devam ettim. Ben İnegölspor'u icraya vermedim. İnegölspor'a zarar verecek hiçbir davranışta bulunmadım. Kazandığım paralar alın terimdir, anamın ak sütü gibi helaldir. Birçok kez sakat sakat sahaya çıktım. Ayrıca 2 milyon TL'nin üstünde para aldığımdan bahsedilmiş, bunu ispatlasınlar ben futbolu bırakırım. Birçok transfer teklifini de daha yüksek paralar verilmesine rağmen çok sevdiğim İnegölspor için kendim reddettim. Bu sezon yüksek miktarda teklifler almama rağmen sırf İnegölspor'a söz verdiğim için teklifleri reddettim ve pişman olmadım. İnegölspor sevgim asla sorgulanamaz" cümlelerini kurdu.

DHA