Railan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Railan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Railan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Railan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Railan 10 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Railan Reis Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Railan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents Sports yapmaktadır. Railan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Railan'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Railan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Railan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Railan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Railan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2019 yılında EC Bahia U20

1 Şubat 2020 yılında Jacuipense-BA

4 Ağu 2022 yılında Vila Nova FC

31 Aralık 2022 yılında Jacuipense-BA

1 Ocak 2023 yılında EC Vitória

31 Aralık 2023 yılında Jacuipense-BA

Railan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Railan şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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