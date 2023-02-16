Railan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Railan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Railan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Railan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Railan 6 Eylül 1994 tarihinde Araci şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Railan dos Santos Reis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Railan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSB Sports Agency yapmaktadır. Railan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Railan'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Railan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Railan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Railan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Railan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında EC Bahia

3 Mayıs 2016 yılında Fortaleza

1 Mayıs 2017 yılında Red Bull

1 Mayıs 2018 yılında Inter de Lages

27 Temmuz 2018 yılında Red Bull

31 Aralık 2018 yılında Inter de Lages

28 Ocak 2020 yılında Jacuipense-BA

27 Şubat 2020 yılında Inter de Lages

28 Şubat 2020 yılında Brasiliense FC

15 Ekim 2020 yılında Inter de Lages

2 Şubat 2021 yılında CA Juventus

31 Mayıs 2021 yılında Inter de Lages

30 Eylül 2021 yılında Manauara

6 Aralık 2021 yılında Inter de Lages

2 Şubat 2022 yılında Portuguesa

28 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Railan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Railan şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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