Raimar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raimar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raimar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raimar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raimar 27 Mayıs 2002 tarihinde Manaus şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Raimar Rodrigues Lopes şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raimar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VSR Assessoria yapmaktadır. Raimar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United 2 futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United 2 takımına 2 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Raimar'nin Atlanta United 2 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Raimar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raimar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Raimar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raimar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2021 yılında Remo

15 Aralık 2021 yılında Athletico U20

2 Mart 2022 yılında ATL UTD 2

Raimar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raimar şuan Atlanta United 2 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.