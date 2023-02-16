Raimonds Krollis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raimonds Krollis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raimonds Krollis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raimonds Krollis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raimonds Krollis 28 Ekim 2001 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raimonds Krollis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Raimonds Krollis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spezia Calcio futbol takımında oynamaktadır. Spezia Calcio takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raimonds Krollis'nin Spezia Calcio ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Raimonds Krollis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raimonds Krollis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Raimonds Krollis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raimonds Krollis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Metta

28 Ocak 2021 yılında Valmiera

20 Ocak 2023 yılında Spezia Calcio

Raimonds Krollis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raimonds Krollis şuan Spezia Calcio takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Raimonds Krollis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 19 numaralı formasıyla 6 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 3 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 10 gol atmıştır.

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