Raimundo Rebolledo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raimundo Rebolledo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raimundo Rebolledo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raimundo Rebolledo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raimundo Rebolledo 14 Mayıs 1997 tarihinde Concepción şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Raimundo Andrés Rebolledo Valenzuela şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raimundo Rebolledo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Raimundo Rebolledo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Raimundo Rebolledo'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raimundo Rebolledo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/catuto_21/

Raimundo Rebolledo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raimundo Rebolledo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Raimundo Rebolledo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raimundo Rebolledo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında U. Católica

1 Temmuz 2017 yılında Curicó Unido

31 Aralık 2017 yılında U. Católica

8 Şubat 2023 yılında Ñublense

Raimundo Rebolledo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raimundo Rebolledo şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.