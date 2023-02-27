Raivis Jurkovskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raivis Jurkovskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raivis Jurkovskis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raivis Jurkovskis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raivis Jurkovskis 9 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Raivis Andris Jurkovskis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raivis Jurkovskis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandrs Bogdanovs yapmaktadır. Raivis Jurkovskis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Raivis Jurkovskis'nin Riga FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raivis Jurkovskis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raivis Jurkovskis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raivis Jurkovskis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raivis Jurkovskis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FHK Liepajas Metalurgs II

1 Ocak 2015 yılında Liepaja

1 Mart 2016 yılında RFS

31 Aralık 2016 yılında Liepaja

8 Ocak 2021 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2022 yılında Riga

Raivis Jurkovskis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raivis Jurkovskis şuan Riga FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Raivis Jurkovskis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 13 numaralı formasıyla 3 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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