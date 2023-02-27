Raivis Kirss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raivis Kirss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raivis Kirss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raivis Kirss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raivis Kirss 15 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Raivis Ķiršs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raivis Kirss Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Chin International Consultancy yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raivis Kirss'nin FK Auda ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Raivis Kirss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raivis Kirss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raivis Kirss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raivis Kirss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Super Nova

1 Mart 2020 yılında Daugavpils

15 Ocak 2021 yılında Riga

5 Mart 2021 yılında Daugavpils

19 Haziran 2021 yılında Riga

15 Temmuz 2022 yılında Auda

Raivis Kirss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raivis Kirss şuan FK Auda takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Raivis Kirss Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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