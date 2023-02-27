Raivo Sturins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raivo Sturins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raivo Sturins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Raivo Sturins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Raivo Sturins 14 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Raivo Stūriņš şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Raivo Sturins Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Raivo Sturins'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Raivo Sturins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Raivo Sturins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Riga II
1 Ağustos 2022 yılında Jelgava
Raivo Sturins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Raivo Sturins şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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Raivo Sturins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Letonya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 30 Ağustos 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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