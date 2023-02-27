Raivo Sturins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raivo Sturins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Raivo Sturins kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raivo Sturins ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.