Rajan Lipo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rajan Lipo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rajan Lipo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rajan Lipo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rajan Lipo 20 Haziran 2004 tarihinde Pogradec şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rajan Lipo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Rajan Lipo'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rajan Lipo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rajan Lipo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rajan Lipo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rajan Lipo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Pogradeci U19

31 Ağustos 2022 yılında KF Skënderbeu

Rajan Lipo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rajan Lipo şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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