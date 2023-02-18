Rajko Brezancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rajko Brezancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rajko Brezancic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rajko Brezancic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rajko Brezancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rajko Brezancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rajko Brezancic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rajko Brezancic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rajko Brezancic 21 Ağu 1989 tarihinde Vlasenica şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Рајко Брежанчић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rajko Brezancic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer yapmaktadır. Rajko Brezancic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Rajko Brezancic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rajko Brezancic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brezancic_r/

Rajko Brezancicboyu ve yaşı kaç

Rajko Brezancic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rajko Brezancic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Rajko Brezancic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rajko Brezancic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2006 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2008 yılında Partizan

1 Ağu 2008 yılında FK Bezanija

31 Aralık 2008 yılında Partizan

1 Şubat 2010 yılında Teleoptik

30 Haziran 2010 yılında Partizan

1 Ağu 2010 yılında Metalac

1 Ocak 2011 yılında FK Bezanija

24 Temmuz 2013 yılında Čukarički

4 Ağu 2015 yılında AZ Alkmaar

29 Ağu 2016 yılında SD Huesca

31 Ocak 2019 yılında Málaga CF

7 Temmuz 2019 yılında Partizan

12 Eylül 2022 yılında Rad Belgrad

Rajko Brezancic kimdir

Rajko Brezancic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rajko Brezancic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Radnički Nova Pazova (-2002)

Rajko Brezancic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rajko Brezancic nereli

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