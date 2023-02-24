Rajko Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rajko Djordjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rajko Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rajko Djordjevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.