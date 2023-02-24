Rajko Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rajko Djordjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rajko Djordjevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rajko Djordjevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rajko Djordjevic 12 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Рајко Ђорђевић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rajko Djordjevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Rajko Djordjevic'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rajko Djordjevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rajko Djordjevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Şubat 2021 yılında FK Bokelj
9 Ağustos 2022 yılında OFK Grbalj
Rajko Djordjevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rajko Djordjevic şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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