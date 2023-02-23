Rajko Rep kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rajko Rep Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rajko Rep adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rajko Rep Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rajko Rep 20 Haziran 1990 tarihinde Rogatec şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rajko Rep Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Armor Sport Management yapmaktadır. Rajko Rep, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Rajko Rep'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rajko Rep Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rajko Rep isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rajko Rep Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rajko Rep futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında NK Celje

1 Ağustos 2010 yılında NK Maribor

1 Ağustos 2011 yılında NS Mura

30 Haziran 2012 yılında NK Maribor

31 Ocak 2013 yılında NS Mura

30 Haziran 2013 yılında NK Maribor

18 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2014 yılında A. Klagenfurt

1 Temmuz 2016 yılında LASK

4 Temmuz 2018 yılında TSV Hartberg

3 Temmuz 2021 yılında Sepsi OSK

1 Ocak 2022 yılında A. Klagenfurt

26 Ağustos 2022 yılında Termalica

Rajko Rep Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rajko Rep şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rajko Rep Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Mons Claudius (ab 1996), NK Celje (ab 2004)

Slovenya takımında 9 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 9 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

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