Rajmond Laski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rajmond Laski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rajmond Laski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rajmond Laski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rajmond Laski 24 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rajmond Laski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FST Sportsmanagement GmbH yapmaktadır. Rajmond Laski, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 30 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Rajmond Laski'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rajmond Laski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rajmond Laski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rajmond Laski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rajmond Laski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Baden 1897

7 Temmuz 2017 yılında SC YF Juventus

30 Temmuz 2018 yılında FC Baden 1897

Rajmond Laski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rajmond Laski şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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