Rajmund Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rajmund Horvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rajmund Horvath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rajmund Horvath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rajmund Horvath 23 Eylül 2003 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Horváth Rajmund Gábor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rajmund Horvath Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rajmund Horvath, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Rajmund Horvath'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rajmund Horvath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rajmund Horvath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rajmund Horvath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rajmund Horvath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2020 yılında Haladás U19

1 Ocak 2021 yılında Haladás

Rajmund Horvath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rajmund Horvath şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rajmund Horvath Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vép VSE (-2014)

Macaristan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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