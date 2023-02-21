Rajmund Mikus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rajmund Mikus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rajmund Mikus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rajmund Mikus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rajmund Mikus 29 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Rajmund Mikuš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rajmund Mikus Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 20 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Rajmund Mikus'nin MFK Karvina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rajmund Mikus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rajmund Mikus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rajmund Mikus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rajmund Mikus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2015 yılında STK Samorin

1 Mart 2016 yılında Duslo Sala

26 Ağustos 2016 yılında Nove Mesto

2 Temmuz 2018 yılında Dubnica

1 Temmuz 2019 yılında Jihlava

20 Ağustos 2020 yılında Karvina

Rajmund Mikus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rajmund Mikus şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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