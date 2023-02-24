Rajmund Molnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rajmund Molnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rajmund Molnar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rajmund Molnar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rajmund Molnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rajmund Molnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rajmund Molnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rajmund Molnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rajmund Molnar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rajmund Molnar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rajmund Molnar 28 Ağustos 2002 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rajmund Molnar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Rajmund Molnar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rajmund Molnar'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rajmund Molnar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rajmund Molnar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Rajmund Molnar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rajmund Molnar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2016 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Honvéd U17

2 Ekim 2019 yılında Benfica U19

10 Şubat 2021 yılında ETO FC Győr

30 Haziran 2021 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2021 yılında Benfica A23

9 Eylül 2021 yılında Csákvár

25 Temmuz 2022 yılında Haladás

Rajmund Molnar kimdir

Rajmund Molnar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rajmund Molnar şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vecsési FC (-2010)

Rajmund Molnar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rajmund Molnar nereli

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