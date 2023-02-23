Rajmund Niczuly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rajmund Niczuly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rajmund Niczuly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rajmund Niczuly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rajmund Niczuly 13 Temmuz 2004 tarihinde Târgu Secuiesc şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rajmund Niczuly Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rajmund Niczuly'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rajmund Niczuly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rajmund Niczuly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rajmund Niczuly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rajmund Niczuly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Sepsi OSK

Rajmund Niczuly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rajmund Niczuly şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.