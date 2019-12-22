Rakamlar açıklandı! Türkiye en iyi dördüncü ülke

OECD üye ülkeler için her yıl, hangi ülkelerin ne kadar vergi topladığı ya da ülkelerin topladığı vergilerin gayri safi yurtiçi hasılaya oranları konusunda rakamlar yayınlıyor.

2016 YILINDA BİR MİKTAR ARTTI

Türkiye, OECD ülkeleri arasında vergi gelirlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYİH) oranı en düşük ülkeler arasında yer alıyor. OECD’nin hafta içi yayınladığı ve 2016 yılı verilerinden derlediği rapora göre; Türkiye Meksika, Şili ve İrlanda’nın ardından vergi gelirlerinin GSYİH’ye oranı en düşük 4’üncü ülke oldu. Türkiye’nin vergi gelirlerinin GSYİH’ye oranı, 2016 yılında, yüzde 25,5 düzeyinde gerçekleşti. Bir yıl önce yüzde 25,1 olan bu oranda küçük de olsa bir artış kaydedildi.

OECD'NİN RAPORUNA GÖRE 17 ÜLKE ORTALAMADAN DAHA FAZLA VERGİ TOPLUYOR

Rapora göre, 2016 yılında, vergi gelirlerinin GSYİH’ye oranı OECD ortalaması yüzde 34,3 oldu. Bu ortalamanın üzerine 17 ülke çıkarken, 16 ülke ortalamanın altında kaldı.Vergi gelirlerinin GSYİH’ye oranı yüzde 17,2 olan Meksika OECD sıralamasında en iyi ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi yüzde 20,4 ile Şili, yüzde 23 ile İrlanda izledi. Yüzde 25,3 ile Türkiye en iyi dördüncü ülke olurken, GSYİH’nın yüzde 26’sı kadar vergi toplayan ABD ve yüzde 26,3’ü kadar vergi toplayan Kore, Türkiye’yi takip eden ülkeler oldu.

EN YÜKSEK ÜLKE DANİMARKA

Söz konusu dönemde, vergi gelirlerinin GSYİH’ye oranı en yüksek ülke yüzde 45,9 ile Danimarka oldu. Bu ülkeyi yüzde 45,3 ile Fransa, yüzde 44,2 ile Belçika, yüzde 44,1 ile Finlandiya ve İsveç, yüzde 42,9 ile İtalya izledi.