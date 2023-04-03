Rakan Kaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rakan Kaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rakan Kaabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rakan Kaabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rakan Kaabi 2 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rakan Kaabi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ettifaq FC U23 futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Rakan Kaabi'nin Ettifaq FC U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rakan Kaabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rakan Kaabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rakan Kaabi şuan Ettifaq FC U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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