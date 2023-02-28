Rakhimzhon Davronov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rakhimzhon Davronov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rakhimzhon Davronov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rakhimzhon Davronov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rakhimzhon Davronov 3 Ekim 1996 tarihinde Muborak şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Рахимжон Каландар оглы Давронов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rakhimzhon Davronov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eminence Sports Management yapmaktadır. Rakhimzhon Davronov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rakhimzhon Davronov'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rakhimzhon Davronov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rakhimzhon Davronov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rakhimzhon Davronov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rakhimzhon Davronov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FK Buxoro

18 Şubat 2020 yılında Mash'al

3 Şubat 2021 yılında Navbahor

1 Ocak 2023 yılında FK Turon

Rakhimzhon Davronov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rakhimzhon Davronov şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Rakhimzhon Davronov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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