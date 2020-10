Rakı fiyatlarının 2020 yılında ne kadar olduğu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar için Rakı fiyatları 2020 ne kadar? Rakı fiyatları güncel liste başlığı altında biz de bu konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik. İşte Rakı fiyatları 2020 ne kadar? cevabı ve daha fazlası...

Son ÖTV artışı ile birlikte Rakı fiyatlarındaki artış 2020 yılında şu sıralar vatandaşlar tarafından çokça merak edilmeye başlandı. Zamlı Güncel Rakı Fiyatları alkol tüketenler tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. TAPDK tarafından Türkiye’de tüketilen rakı markalarının tam fiyat listesi açıklandı. Bu liste eşliğinde biz de Rakı fiyatları 2020 ne kadar? sorusunun cevabına haberimizde paylaştık. İşte alkollü içki tüketenler tarafından yoğun olarak bakılan Rakı fiyatları güncel liste...

RAKI FİYATLARI 2020 NE KADAR? RAKI FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

Yeni Rakı Fiyatları

35 lik Yeni Rakı : 77,00 TL

50 lik Yeni Rakı : 109,00 TL

70 lik Yeni Rakı : 152,50 TL

100 lük Yeni Rakı : 208,00 TL

150 lik Yeni Rakı : 310,00 TL

35 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 85,00 TL

50 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 116,00 TL

70 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 163,00 TL

100 lük Yeni Rakı Yeni Seri : 216,50 TL

35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 93,00 TL

70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 179,00 TL

35 lik Yeni Rakı Ala : 99,00 TL

70 lik Yeni Rakı Ala : 195,00 TL

Tekirdağ Rakı Fiyatları

35 lik Tekirdağ Rakı : 79,00 TL

50 lik Tekirdağ Rakı : 111,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı : 157,50 TL

100 lük Tekirdağ Rakı : 214,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 95,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 184,50 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 90,00 TL

50 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 115,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 170,00 TL

100 lük Tekirdağ Rakı Altın Seri : 226,50 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 95,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 184,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı No. 10 : 220,00 TL

Efe Rakı Fiyatları

35 lik Efe Klasik Rakı : 69,50 TL

50 lik Efe Klasik Rakı : 98,50 TL

70 lik Efe Klasik Rakı : 138,50 TL

100 lük Efe Klasik Rakı : 195,50 TL

35 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 80,00 TL

50 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 112,50 TL

70 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 163,90 TL

100 lük Efe Yaş Üzüm Rakı : 219,90 TL

35 lik Efe Gold Rakı : 88,50 TL

50 lik Efe Gold Rakı : 120,00 TL

70 lik Efe Gold Rakı : 168,00 TL

100 lük Efe Gold Rakı : 221,50 TL

35 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 85,50 TL

70 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 165,00 TL

35 lik Efe Tek İmbik Rakı : 88,00 TL

70 lik Efe Tek İmbik Rakı : 169,00 TL

100 lük Efe Tek İmbik Rakı : 229,50 TL

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 95,00 TL

70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 179,50 TL

35 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 58,50 TL

70 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 118,90 TL

100 lük Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 165,50 TL

70 lik Efe Rakı Organik : 155,50 TL

70 lik Efe Rakı 5 Yıllık : 300,00 TL

Altınbaş Rakı Fiyatları

35 lik Altınbaş Rakı : 99,50 TL

70 lik Altınbaş Rakı : 193,00 TL

İzmir Rakı Fiyatları

35 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 72,00 TL

50 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 101,00 TL

70 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 139,00 TL

100 lük İzmir Rakı Yaş Üzüm : 197,50 TL

35 lik İzmir Rakı : 69,50 TL

50 lik İzmir Rakı : 98,50 TL

70 lik İzmir Rakı : 134,00 TL

100 lük İzmir Rakı : 192,50 TL

35 lik İzmir Göbek Rakısı : 84,00 TL

70 lik İzmir Göbek Rakısı : 162,00 TL

Tayfa Rakı Fiyatları

35 lik Tayfa Rakı : 60,50 TL

50 lik Tayfa Rakı : 87,00 TL

70 lik Tayfa Rakı : 118,00 TL

100 lük Tayfa Rakı : 172,50 TL

Kulüp Rakı Fiyatları

35 lik Kulüp Rakı : 94,00 TL

70 lik Kulüp Rakı : 175,00 TL

Yekta Rakı Fiyatları

35 lik Yekta Rakı : 68,00 TL

70 lik Yekta Rakı : 130,00 TL

100 lük Yekta Rakı : 183,00 TL

Mercan Rakı Fiyatları

35 lik Mercan Rakı : 65,00 TL

70 lik Mercan Rakı : 130,00 TL

Burgaz Rakı Fiyatları

35 lik Burgaz Rakı : 85,50 TL

50 lik Burgaz Rakı : 116,00 TL

70 lik Burgaz Rakı : 163,00 TL

Ata Rakı Fiyatları

35 lik Ata Rakı : 68,00 TL

70 lik Ata Rakı : 131,00 TL

Saki Rakı Fiyatı

70 lik Saki Rakı : 148,00 TL

70 lik Saki Rakı Gold Series : 175,00 TL

70 lik Saki Rakı Siyah Üzüm: 210,00 TL

Anadolu Boğma Rakı Fiyatları

35 lik Anadolu Boğma Rakı : 84,00 TL

70 lik Anadolu Boğma Rakı : 157,00 TL

RAKI NEDİR?

Rakı, farklı meyveler kullanılarak üretilebilse de, ülkemizde kullanılan en yaygın ana maddesi üzüm olan ve genelde anason ile tatlandırılarak yapılan, alkollü bir içki türüdür. Rakı, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde üretilmeye başlanmış olup zamanla ülkemizdeki en popüler alkollü içki haline gelmiştir.

RAKININ TARİHİ

Rakı, ilk olarak rakı yahut rakia adı ile Osmanlı Devleti'nde üretilmeye başlamıştır. Osmanlı imparatorluğu döneminde Anadolu'da ve Rumeli'de yaygın olarak içilen bir içecek haline gelmiştir.

Türk rakısı, onun bir türevi yunan rakısı uzo'dan, kullanılan anason çeşidinin daha az olması ve genelde alkol oranının yunan rakısından fazla olması ile ayrılır. Rakı 19. yüzyılda gayrimüslim topluluğun da severek içtiği ve müslümanların işletme sahibi olması yasak olmasına karşın gayrimüslim milletin çalıştırdığı taverna ve meyhanelerde içilen bir içki idi. uzo şişelerin arkasındaki tarihçede 19. yüzyılda İstanbul'da da içildiğine dair kayıtları bulunmaktadır. Uzo (ouso); ismi de sakız adasındaki Rumların ürettiği rakıya "use of sultan only" marlasını vermeleriyle çıkmıştır. Bugün rakı üretiminde Türkiye ilk sıradadır. Almanya, Amerika ve Çin başta olmak üzere onlarca ülkeye ihraç edilmektedir.

RAKI NASIL YAPILIR?

Mayşelenen, yani öğütülmüş tahılın içindeki nişastanın sıcak su ile tanklarda birleştirilerek şekerli suya dönüşmesi işleminin ardından, fermante edilen (oluşan şekerli su ve etil alkol mayasının birleşimi ile elde edilen) üzüm şırasının, pastörize edilerek damıtılması sonucu oluşan yüksek alkollü karışıma suma adı verilir.

Meyan kökü eklenerek, bakır imbiklerde anason tohumu ile uygulanan fraksiyonel distilasyon işleminden sonra suma, yüksek alkol oranına sahip olduğundan su ilave edilerek ve tatlandırılarak içime uygun alkol seviyesine getirilir.

Ardından havalandırılarak rakının olgunlaşması sağlanır. Son olarak rakı şişelenmeden önce en az bir ay dinlenmeye bırakılır.

Fraksiyonel distilasyon yani damıtma sırasında oluşan rakının orta kısmı oldukça yüksek alkollüdür ve bu kısma göbek adı verilir. Üst ve son bölümler yerine orta kısmın kullanılarak elde edilen rakıya da göbek rakısı denilir ve diğer rakılara kıyasla göbek rakısı daha kaliteli olarak kabul edilir.

Distilasyon, rakı, votka, cin, viski gibi içkilerin yapımında uygulanan bir işlem olup, distile edilen içkiler ortalama yüzde 40 civarı alkol oranına sahiptir. Ayrıca bu işlem sonrası oluşan içki rengini kaybederek saydam denilebilecek bir hal alır.

RAKININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği'ne göre standard bir rakıdan şu özellikler beklenir.