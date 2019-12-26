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  3. Rakı fiyatları 2021 ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar?

Rakı fiyatları 2021 ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar?

Rakı fiyatları 2021 ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları 2021'de ne kadar? Yeni, Efe, Tekirdağ, Altınbaş, İzmir, Anadolu Boğma, Mercan, Burgaz Rakı fiyatları nedir 2021? soruları arama motorlarında sıkça araştırılmaktadır. Biz de sizler için bu merak edilenleri derledik. İşte tüm merak edilenler...

Rakı fiyatları 2021 ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar?

Rakı fiyatları yeni yıla yaklaşırken internette araştırılmaya başlandı. Peki Rakı fiyatları 2021 ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları 2021'de ne kadar? Tüm merak edilenler haberimizde...

RAKI GÜNCEL FİYATLARI NE KADAR?

YENİ RAKI FİYATLARI

35 lik Yeni Rakı (Küçük)    81,00 ₺
50 lik Yeni Rakı    114,00 ₺
70 lik Yeni Rakı (Büyük)    159,50 ₺
100 lük Yeni Rakı    219,00 ₺
150 lik Yeni Rakı    325,00 ₺
35 lik Yeni Rakı Yeni Seri    89,00 ₺
50 lik Yeni Rakı Yeni Seri    122,00 ₺
70 lik Yeni Rakı Yeni Seri    169,00 ₺
100 lük Yeni Rakı Yeni Seri    227,00 ₺
35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı    97,00 ₺
50 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı    135,00 ₺
70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı    189,00 ₺
35 lik Yeni Rakı Ala Serisi    104,00 ₺
70 lik Yeni Rakı Ala Serisi    204,00 ₺

Rakı fiyatları 2021 ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar?

TEKİRDAĞ RAKI FİYATLARI

35 lik Tekirdağ Rakısı    84,00 ₺
50 lik Tekirdağ Rakısı    119,00 ₺
70 lik Tekirdağ Rakısı    168,00 ₺
100 lük Tekirdağ Rakısı    228,00 ₺
35 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi    89,00 ₺
70 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi    175,00 ₺
35 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi    93,00 ₺
50 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi    126,00 ₺
70 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi    175,00 ₺
100 lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi    238,00 ₺
35 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason    99,00 ₺
70 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason    194,00 ₺
35 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara    140,00 ₺
70 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara    230,00 ₺

EFE RAKI FİYATLARI

35 lik Efe Rakı (Klasik)    69,50 ₺
50 lik Efe Rakı (Klasik)    98,50 ₺
70 lik Efe Rakı (Klasik)    138,50 ₺
100 lük Efe Rakı (Klasik)    195,00 ₺
35 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi    80,50 ₺
50 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi    112,50 ₺
70 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi    163,90 ₺
100 lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi    219,90 ₺
35 lik Efe Rakı Göbek    109,00 ₺
70 lik Efe Rakı Göbek    199,50 ₺
35 lik Efe Rakı Gold Efe    88,50 ₺
50 lik Efe Rakı Gold Efe    120,00 ₺
70 lik Efe Rakı Gold Efe    168,50 ₺
100 lük Efe Rakı Gold Efe    221,00 ₺
35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek    95,00 ₺
50 lik Efe Rakı Sarı Zeybek    179,50 ₺
35 lik Efe Rakı 3 Distile    101,00 ₺
70 lik Efe Rakı 3 Distile    185,00 ₺
70 lik Efe Organik Rakı    157,50 ₺
70 lik Efe Rakı 5 Yıllık    365,00 ₺
35 lik Efe Rakı Geleneksel    79,90 ₺
70 lik Efe Rakı Geleneksel    155,00 ₺
100 lük Efe Rakı Geleneksel    209,50 ₺
35 lik Efe Rakı Tek İmbik    88,50 ₺
70 lik Efe Rakı Tek İmbik    169,90 ₺
100 lük Efe Rakı Tek İmbik    229,50 ₺

Rakı fiyatları 2021 ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar?

ALTINBAŞ RAKI FİYATLARI

35 lik Altınbaş Rakı    104,50 ₺
70 lik Altınbaş Rakı    202,00 ₺

İZMİR RAKI FİYATLARI

35 lik İzmir Rakısı    74,00 ₺
50 lik İzmir Rakısı    104,00 ₺
70 lik İzmir Rakısı    145,00 ₺
100 lük İzmir Rakısı    204,00 ₺
35 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm    76,00 ₺
50 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm    108,00 ₺
70 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm    149,00 ₺
100 lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm    209,00 ₺
35 lik İzmir Rakısı Göbek    89,00 ₺
70 lik İzmir Rakısı Göbek    170,00 ₺
70 lik İzmir Rakısı Sakızlı    207,00 ₺

TAYFA RAKI FİYATLARI

35 lik Tayfa Rakı    65,00 ₺
50 lik Tayfa Rakı    92,00 ₺
70 lik Tayfa Rakı    126,00 ₺
100 lük Tayfa Rakı    182,00 ₺

KULÜP RAKI FİYATLARI

35 lik Kulüp Rakı    99,00 ₺
70 lik Kulüp Rakı    184,00 ₺
70 lik Kulüp Rakısı Özel Seri (90. Yıl)    1.310,00 ₺

Rakı fiyatları 2020 ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar?

MERCAN RAKI FİYATLARI

35 lik Mercan Rakı    65,00 ₺
70 lik Mercan Rakı    130,00 ₺

BURGAZ RAKI FİYATLARI

35 lik Burgaz Göbek Rakısı    85,00 ₺
50 lik Burgaz Göbek Rakısı    116,50 ₺
70 lik Burgaz Göbek Rakısı    163,50 ₺
100 lük Burgaz Göbek Rakısı    216,00 ₺
35 lik Burgaz Klasik Rakı    75,00 ₺
70 lik Burgaz Klasik Rakı    149,00 ₺
100 lük Burgaz Klasik Rakı    205,00 ₺
35 lik Burgaz Export Rakı    72,00 ₺
50 lik Burgaz Export Rakı    101,00 ₺
70 lik Burgaz Export Rakı    139,00 ₺
100 lük Burgaz Export Rakı    197,00 ₺

ATA RAKI FİYATLARI

35 lik Ata Rakı    68,00 ₺
70 lik Ata Rakı    130,00 ₺
100 lük Ata Rakı    180,00 ₺

SAKİ RAKI FİYATLARI

70 lik Saki Rakı    148,00 ₺
70 lik Saki Rakı Gold Serisi    175,00 ₺
70 lik Saki Rakı Siyah Üzüm    210,00 ₺

Rakı fiyatları 2020 ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar?

RAKININ TARİHi NASILDIR?

Anadolu coğrafyasında bu isimlerle belgelenebilen en eski rakı üretimi ve ticareti 15. yüzyılda Trabzon civarından yazılı kayıtlara girmiştir.

Rakı ticaretinden bahseden en eski ikinci yazılı kayıt ise 1520 tarihli bir Osmanlı Vergi Nizamnamesidir. Bu belgede de diğerinde olduğu gibi Trabzon, rakının üretildiği ve diğer bölgelere sevk edildiği yer olarak gösterilir.

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Rumeli'deki gayrimüslim tebaa tarafından da üretilmeye başlanmış ve zamanla tüm Osmanlı coğrafyasında yaygın olarak kullanılan bir içki haline gelmiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde ise gayrimüslimlerin çalıştırdığı meyhanelerde en popüler içki olmuştur.

RAKININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği'ne göre standard bir rakıdan şu özellikler beklenir.

Üretiminde ikinci kez damıtmaya alınan toplam alkolün en az % 65’i suma olmalıdır.
Hazırlanmasında rafine beyaz şeker kullanılmalı, şeker miktarı ürün litresinde en fazla 10 gram olmalıdır.
Uçucu madde içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde 100 grama eşit veya daha fazla olmalıdır.
Metil alkol içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde 150 gramdan fazla olmamalıdır.
Anason tohumdan gelen uçucu yağın anetol miktarı, ürünün litresinde en az 800 miligram olmalıdır.
Hacmen alkol miktarı en az % 40 olmalıdır.
Dolum öncesi en az bir ay dinlendirilmelidir.

Rakı fiyatları 2020 ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar?

2019 RAKI FİYATLARI NE KADAR?

Yeni Rakı Fiyatları

35 lik Yeni Rakı : 77,50 TL

50 lik Yeni Rakı : 107,90 TL

70 lik Yeni Rakı : 152,50 TL

100 lük Yeni Rakı : 195,00 TL

150 lik Yeni Rakı : 286,00 TL

35 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 79,90 TL

50 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 109,00 TL

70 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 154,90 TL

100 lük Yeni Rakı Yeni Seri : 202,50 TL

35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 87,50 TL

70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 196,90 TL

35 lik Yeni Rakı Ala : 97,90 TL

70 lik Yeni Rakı Ala : 189,90 TL

Efe Rakı Fiyatları

35 lik Efe Klasik Rakı : 72,50 TL

50 lik Efe Klasik Rakı : 99,50 TL

70 lik Efe Klasik Rakı : 127,50 TL

100 lük Efe Klasik Rakı : 192,50 TL

35 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 85,00 TL

50 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 98,00 TL

70 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 141,00 TL

100 lük Efe Yaş Üzüm Rakı : 193,50 TL

35 lik Efe Gold Rakı : 89,50 TL

50 lik Efe Gold Rakı : 121,50 TL

70 lik Efe Gold Rakı : 149,00 TL

100 lük Efe Gold Rakı : 199,50 TL

35 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 85,50 TL

70 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 165,00 TL

35 lik Efe Tek İmbik Rakı : 78,00 TL

70 lik Efe Tek İmbik Rakı : 150,00 TL

100 lük Efe Tek İmbik Rakı : 201,50 TL

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 85,00 TL

70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 167,50 TL

35 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 58,50 TL

70 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 118,90 TL

100 lük Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 165,50 TL

70 lik Efe Rakı Organik : 155,50 TL

70 lik Efe Rakı 5 Yıllık : 300,00 TL

Altınbaş Rakı Fiyatları

35 lik Altınbaş Rakı : 92,00 TL

70 lik Altınbaş Rakı : 180,00 TL

Kulüp Rakı Fiyatları

35 lik Kulüp Rakı : 87,50 TL

70 lik Kulüp Rakı : 175,00 TL

Anadolu Boğma Rakı Fiyatları

35 lik Anadolu Boğma Rakı : 78,50 TL

70 lik Anadolu Boğma Rakı : 149,00 TL

Tayfa Rakı Fiyatları

35 lik Tayfa Rakı : 56,50 TL

50 lik Tayfa Rakı : 81,00 TL

70 lik Tayfa Rakı : 110,00 TL

100 lük Tayfa Rakı : 159,50 TL

Tekirdağ Rakı Fiyatları

35 lik Tekirdağ Rakı : 79,50 TL

50 lik Tekirdağ Rakı : 109,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı : 157,50 TL

100 lük Tekirdağ Rakı : 201,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 82,50 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 159,90 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 85,90 TL

50 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 115,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 159,90 TL

100 lük Tekirdağ Rakı Altın Seri : 226,50 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 90,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 179,90 TL

70 lik Tekirdağ Rakı No. 10 : 210,00 TL



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