Rakı fiyatları 2021 ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar?

Rakı fiyatları yeni yıla yaklaşırken internette araştırılmaya başlandı. Peki Rakı fiyatları 2021 ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları 2021'de ne kadar? Tüm merak edilenler haberimizde...

RAKI GÜNCEL FİYATLARI NE KADAR?

YENİ RAKI FİYATLARI

35 lik Yeni Rakı (Küçük) 81,00 ₺

50 lik Yeni Rakı 114,00 ₺

70 lik Yeni Rakı (Büyük) 159,50 ₺

100 lük Yeni Rakı 219,00 ₺

150 lik Yeni Rakı 325,00 ₺

35 lik Yeni Rakı Yeni Seri 89,00 ₺

50 lik Yeni Rakı Yeni Seri 122,00 ₺

70 lik Yeni Rakı Yeni Seri 169,00 ₺

100 lük Yeni Rakı Yeni Seri 227,00 ₺

35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı 97,00 ₺

50 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı 135,00 ₺

70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı 189,00 ₺

35 lik Yeni Rakı Ala Serisi 104,00 ₺

70 lik Yeni Rakı Ala Serisi 204,00 ₺

TEKİRDAĞ RAKI FİYATLARI

35 lik Tekirdağ Rakısı 84,00 ₺

50 lik Tekirdağ Rakısı 119,00 ₺

70 lik Tekirdağ Rakısı 168,00 ₺

100 lük Tekirdağ Rakısı 228,00 ₺

35 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi 89,00 ₺

70 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi 175,00 ₺

35 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi 93,00 ₺

50 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi 126,00 ₺

70 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi 175,00 ₺

100 lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi 238,00 ₺

35 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason 99,00 ₺

70 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason 194,00 ₺

35 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara 140,00 ₺

70 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara 230,00 ₺

EFE RAKI FİYATLARI

35 lik Efe Rakı (Klasik) 69,50 ₺

50 lik Efe Rakı (Klasik) 98,50 ₺

70 lik Efe Rakı (Klasik) 138,50 ₺

100 lük Efe Rakı (Klasik) 195,00 ₺

35 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi 80,50 ₺

50 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi 112,50 ₺

70 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi 163,90 ₺

100 lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi 219,90 ₺

35 lik Efe Rakı Göbek 109,00 ₺

70 lik Efe Rakı Göbek 199,50 ₺

35 lik Efe Rakı Gold Efe 88,50 ₺

50 lik Efe Rakı Gold Efe 120,00 ₺

70 lik Efe Rakı Gold Efe 168,50 ₺

100 lük Efe Rakı Gold Efe 221,00 ₺

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek 95,00 ₺

50 lik Efe Rakı Sarı Zeybek 179,50 ₺

35 lik Efe Rakı 3 Distile 101,00 ₺

70 lik Efe Rakı 3 Distile 185,00 ₺

70 lik Efe Organik Rakı 157,50 ₺

70 lik Efe Rakı 5 Yıllık 365,00 ₺

35 lik Efe Rakı Geleneksel 79,90 ₺

70 lik Efe Rakı Geleneksel 155,00 ₺

100 lük Efe Rakı Geleneksel 209,50 ₺

35 lik Efe Rakı Tek İmbik 88,50 ₺

70 lik Efe Rakı Tek İmbik 169,90 ₺

100 lük Efe Rakı Tek İmbik 229,50 ₺

ALTINBAŞ RAKI FİYATLARI

35 lik Altınbaş Rakı 104,50 ₺

70 lik Altınbaş Rakı 202,00 ₺

İZMİR RAKI FİYATLARI

35 lik İzmir Rakısı 74,00 ₺

50 lik İzmir Rakısı 104,00 ₺

70 lik İzmir Rakısı 145,00 ₺

100 lük İzmir Rakısı 204,00 ₺

35 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm 76,00 ₺

50 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm 108,00 ₺

70 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm 149,00 ₺

100 lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm 209,00 ₺

35 lik İzmir Rakısı Göbek 89,00 ₺

70 lik İzmir Rakısı Göbek 170,00 ₺

70 lik İzmir Rakısı Sakızlı 207,00 ₺

TAYFA RAKI FİYATLARI

35 lik Tayfa Rakı 65,00 ₺

50 lik Tayfa Rakı 92,00 ₺

70 lik Tayfa Rakı 126,00 ₺

100 lük Tayfa Rakı 182,00 ₺

KULÜP RAKI FİYATLARI

35 lik Kulüp Rakı 99,00 ₺

70 lik Kulüp Rakı 184,00 ₺

70 lik Kulüp Rakısı Özel Seri (90. Yıl) 1.310,00 ₺

MERCAN RAKI FİYATLARI

35 lik Mercan Rakı 65,00 ₺

70 lik Mercan Rakı 130,00 ₺

BURGAZ RAKI FİYATLARI

35 lik Burgaz Göbek Rakısı 85,00 ₺

50 lik Burgaz Göbek Rakısı 116,50 ₺

70 lik Burgaz Göbek Rakısı 163,50 ₺

100 lük Burgaz Göbek Rakısı 216,00 ₺

35 lik Burgaz Klasik Rakı 75,00 ₺

70 lik Burgaz Klasik Rakı 149,00 ₺

100 lük Burgaz Klasik Rakı 205,00 ₺

35 lik Burgaz Export Rakı 72,00 ₺

50 lik Burgaz Export Rakı 101,00 ₺

70 lik Burgaz Export Rakı 139,00 ₺

100 lük Burgaz Export Rakı 197,00 ₺

ATA RAKI FİYATLARI

35 lik Ata Rakı 68,00 ₺

70 lik Ata Rakı 130,00 ₺

100 lük Ata Rakı 180,00 ₺

SAKİ RAKI FİYATLARI

70 lik Saki Rakı 148,00 ₺

70 lik Saki Rakı Gold Serisi 175,00 ₺

70 lik Saki Rakı Siyah Üzüm 210,00 ₺

RAKININ TARİHi NASILDIR?

Anadolu coğrafyasında bu isimlerle belgelenebilen en eski rakı üretimi ve ticareti 15. yüzyılda Trabzon civarından yazılı kayıtlara girmiştir.

Rakı ticaretinden bahseden en eski ikinci yazılı kayıt ise 1520 tarihli bir Osmanlı Vergi Nizamnamesidir. Bu belgede de diğerinde olduğu gibi Trabzon, rakının üretildiği ve diğer bölgelere sevk edildiği yer olarak gösterilir.

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Rumeli'deki gayrimüslim tebaa tarafından da üretilmeye başlanmış ve zamanla tüm Osmanlı coğrafyasında yaygın olarak kullanılan bir içki haline gelmiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde ise gayrimüslimlerin çalıştırdığı meyhanelerde en popüler içki olmuştur.

RAKININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği'ne göre standard bir rakıdan şu özellikler beklenir.

Üretiminde ikinci kez damıtmaya alınan toplam alkolün en az % 65’i suma olmalıdır.

Hazırlanmasında rafine beyaz şeker kullanılmalı, şeker miktarı ürün litresinde en fazla 10 gram olmalıdır.

Uçucu madde içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde 100 grama eşit veya daha fazla olmalıdır.

Metil alkol içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde 150 gramdan fazla olmamalıdır.

Anason tohumdan gelen uçucu yağın anetol miktarı, ürünün litresinde en az 800 miligram olmalıdır.

Hacmen alkol miktarı en az % 40 olmalıdır.

Dolum öncesi en az bir ay dinlendirilmelidir.

2019 RAKI FİYATLARI NE KADAR?

Yeni Rakı Fiyatları

35 lik Yeni Rakı : 77,50 TL

50 lik Yeni Rakı : 107,90 TL

70 lik Yeni Rakı : 152,50 TL

100 lük Yeni Rakı : 195,00 TL

150 lik Yeni Rakı : 286,00 TL

35 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 79,90 TL

50 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 109,00 TL

70 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 154,90 TL

100 lük Yeni Rakı Yeni Seri : 202,50 TL

35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 87,50 TL

70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 196,90 TL

35 lik Yeni Rakı Ala : 97,90 TL

70 lik Yeni Rakı Ala : 189,90 TL

Efe Rakı Fiyatları

35 lik Efe Klasik Rakı : 72,50 TL

50 lik Efe Klasik Rakı : 99,50 TL

70 lik Efe Klasik Rakı : 127,50 TL

100 lük Efe Klasik Rakı : 192,50 TL

35 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 85,00 TL

50 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 98,00 TL

70 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 141,00 TL

100 lük Efe Yaş Üzüm Rakı : 193,50 TL

35 lik Efe Gold Rakı : 89,50 TL

50 lik Efe Gold Rakı : 121,50 TL

70 lik Efe Gold Rakı : 149,00 TL

100 lük Efe Gold Rakı : 199,50 TL

35 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 85,50 TL

70 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 165,00 TL

35 lik Efe Tek İmbik Rakı : 78,00 TL

70 lik Efe Tek İmbik Rakı : 150,00 TL

100 lük Efe Tek İmbik Rakı : 201,50 TL

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 85,00 TL

70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 167,50 TL

35 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 58,50 TL

70 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 118,90 TL

100 lük Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 165,50 TL

70 lik Efe Rakı Organik : 155,50 TL

70 lik Efe Rakı 5 Yıllık : 300,00 TL

Altınbaş Rakı Fiyatları

35 lik Altınbaş Rakı : 92,00 TL

70 lik Altınbaş Rakı : 180,00 TL

Kulüp Rakı Fiyatları

35 lik Kulüp Rakı : 87,50 TL

70 lik Kulüp Rakı : 175,00 TL

Anadolu Boğma Rakı Fiyatları

35 lik Anadolu Boğma Rakı : 78,50 TL

70 lik Anadolu Boğma Rakı : 149,00 TL

Tayfa Rakı Fiyatları

35 lik Tayfa Rakı : 56,50 TL

50 lik Tayfa Rakı : 81,00 TL

70 lik Tayfa Rakı : 110,00 TL

100 lük Tayfa Rakı : 159,50 TL

Tekirdağ Rakı Fiyatları

35 lik Tekirdağ Rakı : 79,50 TL

50 lik Tekirdağ Rakı : 109,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı : 157,50 TL

100 lük Tekirdağ Rakı : 201,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 82,50 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 159,90 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 85,90 TL

50 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 115,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 159,90 TL

100 lük Tekirdağ Rakı Altın Seri : 226,50 TL

35 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 90,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 179,90 TL

70 lik Tekirdağ Rakı No. 10 : 210,00 TL