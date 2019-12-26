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Rakı fiyatları 2022 güncel kaç TL? Yeni Rakı, Efe, Tekirdağ, Burgaz rakı fiyatları ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

Rakı fiyatları 2022 güncel kaç TL? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar? Yeni Rakı, Efe, Tekirdağ, Altınbaş, İzmir, Anadolu Boğma, Mercan, Burgaz Rakı zamlı fiyatları nedir 2022? Bu sorular internette çokça merak ediliyor. Yeni gelen zamlarla birlikte oluşan 2022 rakı fiyatları sitemizde yer alıyor. Migros, Carrefour gibi marketlerde rakı fiyatları nedir? Rakı fiyatlarıyla ilgili tüm merak edilenler…

Rakı fiyatları 2022 güncel kaç TL? Yeni Rakı, Efe, Tekirdağ, Burgaz rakı fiyatları ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

Rakı fiyatları 2022 güncel ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar? soruları internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasına girdi. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

RAKI GÜNCEL FİYATLARI NE KADAR?

YENİ RAKI FİYATLARI

• 35'lik Yeni Rakı: 92,00 TL

• 50'lik Yeni Rakı: 129,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı: 175,00 TL

• 100'lük Yeni Rakı: 249,00 TL

• 150'lik Yeni Rakı: 370,00 TL

• 35'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 105,00 TL

• 50'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 145,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 199,00 TL

• 100'lük Yeni Rakı Yeni Seri: 269,00 TL

• 35'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 115,00 TL

• 50'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 165,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 225,00 TL

• 35'lik Yeni Rakı Ala: 120,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı Ala: 235,00 TL

• 35'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 119,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 230,00 TL

 

Rakı fiyatları 2021 güncel ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar?

TEKİRDAĞ RAKI FİYATLARI

• 35'lik Tekirdağ Rakısı: 102,00 TL

• 50'lik Tekirdağ Rakısı: 145,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı: 199,00 TL

• 100'lük Tekirdağ Rakısı: 269,00 TL

• 35'lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi: 105,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi: 205,00 TL

• 35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 109,00 TL

• 50'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 150,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 209,00 TL

• 100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 289,00 TL

• 35'lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason: 139,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason: 279,00 TL

• 35'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 158,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 299,00 TL

Rakı fiyatları 2021 güncel ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar?

EFE RAKI FİYATLARI

  • • 35’lik Efe Klasik Rakı: 84,90 TL
  • • 50’lik Efe Klasik Rakı: 117,90 TL
  • • 70’lik Efe Klasik Rakı: 164,90 TL
  • • 100'lük Efe Klasik Rakı: 234,90 TL
  • • 35’lik Efe Yaş Üzüm Rakı: 105,00 TL
  • • 50’lik Efe Yaş Üzüm Rakı: 145,00 TL
  • • 70’lik Efe Yaş Üzüm Rakı: 199,00 TL
  • • 100'lük Efe Yaş Üzüm Rakı: 279,00 TL
  • 20 lik Efe Rakı Göbek    99,50 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Göbek    129,00 ₺
  • 50 lik Efe Rakı Göbek    175,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Göbek    235,00 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Gold Efe    109,00 ₺
  • 50 lik Efe Rakı Gold Efe    150,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Gold Efe    209,00 ₺
  • 100 lük Efe Rakı Gold Efe    289,00 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek    119,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek    225,00 ₺
  • 20 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Meşe    110,00 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Meşe    158,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Meşe    289,00 ₺
  • 20 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm    89,00 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm    125,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm    230,00 ₺
  • 20 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original    99,00 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original    137,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original    250,00 ₺
  • 35 lik Efe Rakı 3 Distile    121,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı 3 Distile    222,50 ₺
  • 70 lik Efe Organik Rakı    157,50 ₺
  • 70 lik Efe Rakı 5 Yıllık    475,00 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Geleneksel    95,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Geleneksel    185,00 ₺
  • 100 lük Efe Rakı Geleneksel    249,50 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Tek İmbik    114,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Tek İmbik    217,00 ₺
  • 100 lük Efe Rakı Tek İmbik    299,90 ₺
  • 20 lik Kara Efe Rakı    87,50 ₺
  • 35 lik Kara Efe Rakı    127,00 ₺
  • 70 lik Kara Efe Rakı    233,00 ₺
  • 70 lik Boğaziçi Rakı    162,50 ₺
  • 70 lik Boğaziçi Yaş Üzüm Rakı    165,00 

Rakı fiyatları 2021 güncel ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar?

BEYLERBEYİ RAKI FİYATLARI

• 35’lik Beylerbeyi Rezerv: 104,00 TL

• 50’lik Beylerbeyi Rezerv: 143,00 TL

• 70’lik Beylerbeyi Rezerv: 194,00 TL

• 100’lük Beylerbeyi Rezerv: 259,00 TL

• 35’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 124,00 TL

• 50’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 169,00 TL

• 70’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 229,00 TL

• 100’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 299,00 TL

• 300’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 1.550,00 TL

• 450’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 2.100,00 TL

• 35’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 99,00 TL

• 50’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 137,00 TL

• 70’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 189,00 TL

• 100’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 247,00 TL

• 300’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 1.150,00 TL

• 450’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 1.800,00 TL

• 35’lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 90,00 TL

• 70’lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 170,00 TL

• 100’lük Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 229,00 TL

Rakı fiyatları 2021 güncel ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar?

ALTINBAŞ RAKI FİYATLARI

• 70’lik Altınbaş Rakı 24 Ayar: 189,00 TL

• 70’lik Altınbaş Rakı: 239,00 TL

İZMİR RAKI FİYATLARI

• 35’lik İzmir Rakısı: 89,00 TL

• 50’lik İzmir Rakısı: 122,00 TL

• 70’lik İzmir Rakısı: 169,00 TL

• 100'lük İzmir Rakısı: 239,00 TL

• 35’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 93,00 TL

• 50’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 129,00 TL

• 70’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 174,00 TL

• 100'lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 244,00 TL

• 35’lik İzmir Rakısı Göbek: 105,00 TL

• 70’lik İzmir Rakısı Göbek: 199,00 TL

• 70’lik İzmir Herdem Sakızlı: 229,00 TL

Rakı fiyatları 2021 güncel ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar?

TAYFA RAKI FİYATLARI

• 35’lik Tayfa Rakı: 79,00 TL

• 50’lik Tayfa Rakı: 112,00 TL

• 70’lik Tayfa Rakı: 155,00 TL

• 100'lük Tayfa Rakı: 209,00 TL

KULÜP RAKI FİYATLARI

• 35’lik Kulüp Rakı: 115,00 TL

• 70’lik Kulüp Rakı: 220,00 TL

YEKTA RAKI FİYATLARI

• 35’lik Yekta Rakı: 68,00 TL

• 70’lik Yekta Rakı: 130,00 TL

• 100'lük Yekta Rakı: 183,00 TL

MERCAN RAKI FİYATLARI

• 35’lik Mercan Rakı: 74,00 TL

• 70’lik Mercan Rakı: 148,00 TL

BURGAZ RAKI FİYATLARI

• 35’lik Burgaz Rakı: 88,00 TL

• 70’lik Burgaz Rakı: 167,00 TL

• 100’lük Burgaz Rakı: 230,00 TL

Rakı fiyatları 2021 güncel ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar?

ATA RAKI FİYATLARI

• 35’lik Ata Rakı: 78,00 TL

• 70’lik Ata Rakı: 147,00 TL

• 100’lük Ata Rakı: 200,00 TL

SAKİ RAKI FİYATLARI

• 70’lik Saki Rakı: 167,00 TL

• 70’lik Saki Rakı Gold Series: 198,00 TL

• 70’lik Saki Rakı Siyah Üzüm: 235,00 TL

ANADOLU BOĞMA RAKI FİYATLARI   

• 35’lik Anadolu Boğma Rakı: 97,00 TL

• 70’lik Anadolu Boğma Rakı: 179,00 TL

ABBAS RAKI FİYATLARI  

• 100’lük Abbas Rakı: 188,00 TL

ÇİLİNGİR RAKI FİYATLARI

• 35’lik Çilingir Rakı: 82,00 TL

• 70’lik Çilingir Rakı: 141,00 TL

• 100’lük Çilingir Rakı: 199,00 TL

• 35’lik Çilingir Xtra Rakı: 82,00 TL

• 70’lik Çilingir Xtra Rakı: 164,50 TL

• 100’lük Çilingir Xtra Rakı: 220,00 TL

• 35’lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı: 83,50 TL

• 70’lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı: 166,90 TL

Rakı fiyatları 2021 güncel ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar?

RAKININ TARİHi NASILDIR?

Anadolu coğrafyasında bu isimlerle belgelenebilen en eski rakı üretimi ve ticareti 15. yüzyılda Trabzon civarından yazılı kayıtlara girmiştir.

Rakı ticaretinden bahseden en eski ikinci yazılı kayıt ise 1520 tarihli bir Osmanlı Vergi Nizamnamesidir. Bu belgede de diğerinde olduğu gibi Trabzon, rakının üretildiği ve diğer bölgelere sevk edildiği yer olarak gösterilir.

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Rumeli'deki gayrimüslim tebaa tarafından da üretilmeye başlanmış ve zamanla tüm Osmanlı coğrafyasında yaygın olarak kullanılan bir içki haline gelmiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde ise gayrimüslimlerin çalıştırdığı meyhanelerde en popüler içki olmuştur.

RAKININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği'ne göre standard bir rakıdan şu özellikler beklenir.

Üretiminde ikinci kez damıtmaya alınan toplam alkolün en az % 65’i suma olmalıdır.
Hazırlanmasında rafine beyaz şeker kullanılmalı, şeker miktarı ürün litresinde en fazla 10 gram olmalıdır.
Uçucu madde içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde 100 grama eşit veya daha fazla olmalıdır.
Metil alkol içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde 150 gramdan fazla olmamalıdır.
Anason tohumdan gelen uçucu yağın anetol miktarı, ürünün litresinde en az 800 miligram olmalıdır.
Hacmen alkol miktarı en az % 40 olmalıdır. Dolum öncesi en az bir ay dinlendirilmelidir.

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