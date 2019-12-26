Rakı fiyatları 2022 güncel kaç TL? Yeni Rakı, Efe, Tekirdağ, Burgaz rakı fiyatları ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

Rakı fiyatları 2022 güncel ne kadar? 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları ne kadar? soruları internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasına girdi. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

RAKI GÜNCEL FİYATLARI NE KADAR?

YENİ RAKI FİYATLARI

• 35'lik Yeni Rakı: 92,00 TL

• 50'lik Yeni Rakı: 129,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı: 175,00 TL

• 100'lük Yeni Rakı: 249,00 TL

• 150'lik Yeni Rakı: 370,00 TL

• 35'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 105,00 TL

• 50'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 145,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 199,00 TL

• 100'lük Yeni Rakı Yeni Seri: 269,00 TL

• 35'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 115,00 TL

• 50'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 165,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 225,00 TL

• 35'lik Yeni Rakı Ala: 120,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı Ala: 235,00 TL

• 35'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 119,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 230,00 TL

TEKİRDAĞ RAKI FİYATLARI

• 35'lik Tekirdağ Rakısı: 102,00 TL

• 50'lik Tekirdağ Rakısı: 145,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı: 199,00 TL

• 100'lük Tekirdağ Rakısı: 269,00 TL

• 35'lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi: 105,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi: 205,00 TL

• 35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 109,00 TL

• 50'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 150,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 209,00 TL

• 100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 289,00 TL

• 35'lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason: 139,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason: 279,00 TL

• 35'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 158,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 299,00 TL

EFE RAKI FİYATLARI

• 35’lik Efe Klasik Rakı: 84,90 TL

• 50’lik Efe Klasik Rakı: 117,90 TL

• 70’lik Efe Klasik Rakı: 164,90 TL

• 100'lük Efe Klasik Rakı: 234,90 TL

• 35’lik Efe Yaş Üzüm Rakı: 105,00 TL

• 50’lik Efe Yaş Üzüm Rakı: 145,00 TL

• 70’lik Efe Yaş Üzüm Rakı: 199,00 TL

• 100'lük Efe Yaş Üzüm Rakı: 279,00 TL

20 lik Efe Rakı Göbek 99,50 ₺

35 lik Efe Rakı Göbek 129,00 ₺

50 lik Efe Rakı Göbek 175,00 ₺

70 lik Efe Rakı Göbek 235,00 ₺

35 lik Efe Rakı Gold Efe 109,00 ₺

50 lik Efe Rakı Gold Efe 150,00 ₺

70 lik Efe Rakı Gold Efe 209,00 ₺

100 lük Efe Rakı Gold Efe 289,00 ₺

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek 119,00 ₺

70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek 225,00 ₺

20 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Meşe 110,00 ₺

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Meşe 158,00 ₺

70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Meşe 289,00 ₺

20 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm 89,00 ₺

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm 125,00 ₺

70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm 230,00 ₺

20 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original 99,00 ₺

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original 137,00 ₺

70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original 250,00 ₺

35 lik Efe Rakı 3 Distile 121,00 ₺

70 lik Efe Rakı 3 Distile 222,50 ₺

70 lik Efe Organik Rakı 157,50 ₺

70 lik Efe Rakı 5 Yıllık 475,00 ₺

35 lik Efe Rakı Geleneksel 95,00 ₺

70 lik Efe Rakı Geleneksel 185,00 ₺

100 lük Efe Rakı Geleneksel 249,50 ₺

35 lik Efe Rakı Tek İmbik 114,00 ₺

70 lik Efe Rakı Tek İmbik 217,00 ₺

100 lük Efe Rakı Tek İmbik 299,90 ₺

20 lik Kara Efe Rakı 87,50 ₺

35 lik Kara Efe Rakı 127,00 ₺

70 lik Kara Efe Rakı 233,00 ₺

70 lik Boğaziçi Rakı 162,50 ₺

70 lik Boğaziçi Yaş Üzüm Rakı 165,00

BEYLERBEYİ RAKI FİYATLARI

• 35’lik Beylerbeyi Rezerv: 104,00 TL

• 50’lik Beylerbeyi Rezerv: 143,00 TL

• 70’lik Beylerbeyi Rezerv: 194,00 TL

• 100’lük Beylerbeyi Rezerv: 259,00 TL

• 35’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 124,00 TL

• 50’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 169,00 TL

• 70’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 229,00 TL

• 100’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 299,00 TL

• 300’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 1.550,00 TL

• 450’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 2.100,00 TL

• 35’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 99,00 TL

• 50’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 137,00 TL

• 70’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 189,00 TL

• 100’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 247,00 TL

• 300’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 1.150,00 TL

• 450’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 1.800,00 TL

• 35’lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 90,00 TL

• 70’lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 170,00 TL

• 100’lük Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 229,00 TL

ALTINBAŞ RAKI FİYATLARI

• 70’lik Altınbaş Rakı 24 Ayar: 189,00 TL

• 70’lik Altınbaş Rakı: 239,00 TL

İZMİR RAKI FİYATLARI

• 35’lik İzmir Rakısı: 89,00 TL

• 50’lik İzmir Rakısı: 122,00 TL

• 70’lik İzmir Rakısı: 169,00 TL

• 100'lük İzmir Rakısı: 239,00 TL

• 35’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 93,00 TL

• 50’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 129,00 TL

• 70’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 174,00 TL

• 100'lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 244,00 TL

• 35’lik İzmir Rakısı Göbek: 105,00 TL

• 70’lik İzmir Rakısı Göbek: 199,00 TL

• 70’lik İzmir Herdem Sakızlı: 229,00 TL

TAYFA RAKI FİYATLARI

• 35’lik Tayfa Rakı: 79,00 TL

• 50’lik Tayfa Rakı: 112,00 TL

• 70’lik Tayfa Rakı: 155,00 TL

• 100'lük Tayfa Rakı: 209,00 TL

KULÜP RAKI FİYATLARI

• 35’lik Kulüp Rakı: 115,00 TL

• 70’lik Kulüp Rakı: 220,00 TL

YEKTA RAKI FİYATLARI

• 35’lik Yekta Rakı: 68,00 TL

• 70’lik Yekta Rakı: 130,00 TL

• 100'lük Yekta Rakı: 183,00 TL

MERCAN RAKI FİYATLARI

• 35’lik Mercan Rakı: 74,00 TL

• 70’lik Mercan Rakı: 148,00 TL

BURGAZ RAKI FİYATLARI

• 35’lik Burgaz Rakı: 88,00 TL

• 70’lik Burgaz Rakı: 167,00 TL

• 100’lük Burgaz Rakı: 230,00 TL

ATA RAKI FİYATLARI

• 35’lik Ata Rakı: 78,00 TL

• 70’lik Ata Rakı: 147,00 TL

• 100’lük Ata Rakı: 200,00 TL

SAKİ RAKI FİYATLARI

• 70’lik Saki Rakı: 167,00 TL

• 70’lik Saki Rakı Gold Series: 198,00 TL

• 70’lik Saki Rakı Siyah Üzüm: 235,00 TL

ANADOLU BOĞMA RAKI FİYATLARI

• 35’lik Anadolu Boğma Rakı: 97,00 TL

• 70’lik Anadolu Boğma Rakı: 179,00 TL

ABBAS RAKI FİYATLARI

• 100’lük Abbas Rakı: 188,00 TL

ÇİLİNGİR RAKI FİYATLARI

• 35’lik Çilingir Rakı: 82,00 TL

• 70’lik Çilingir Rakı: 141,00 TL

• 100’lük Çilingir Rakı: 199,00 TL

• 35’lik Çilingir Xtra Rakı: 82,00 TL

• 70’lik Çilingir Xtra Rakı: 164,50 TL

• 100’lük Çilingir Xtra Rakı: 220,00 TL

• 35’lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı: 83,50 TL

• 70’lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı: 166,90 TL

RAKININ TARİHi NASILDIR?

Anadolu coğrafyasında bu isimlerle belgelenebilen en eski rakı üretimi ve ticareti 15. yüzyılda Trabzon civarından yazılı kayıtlara girmiştir.

Rakı ticaretinden bahseden en eski ikinci yazılı kayıt ise 1520 tarihli bir Osmanlı Vergi Nizamnamesidir. Bu belgede de diğerinde olduğu gibi Trabzon, rakının üretildiği ve diğer bölgelere sevk edildiği yer olarak gösterilir.

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Rumeli'deki gayrimüslim tebaa tarafından da üretilmeye başlanmış ve zamanla tüm Osmanlı coğrafyasında yaygın olarak kullanılan bir içki haline gelmiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde ise gayrimüslimlerin çalıştırdığı meyhanelerde en popüler içki olmuştur.

RAKININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği'ne göre standard bir rakıdan şu özellikler beklenir.

Üretiminde ikinci kez damıtmaya alınan toplam alkolün en az % 65’i suma olmalıdır.

Hazırlanmasında rafine beyaz şeker kullanılmalı, şeker miktarı ürün litresinde en fazla 10 gram olmalıdır.

Uçucu madde içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde 100 grama eşit veya daha fazla olmalıdır.

Metil alkol içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde 150 gramdan fazla olmamalıdır.

Anason tohumdan gelen uçucu yağın anetol miktarı, ürünün litresinde en az 800 miligram olmalıdır.

Hacmen alkol miktarı en az % 40 olmalıdır. Dolum öncesi en az bir ay dinlendirilmelidir.