Rakipler belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi ardından gözler Avrupa Ligi kura çekimine çevrildi. Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri az sonra belli olacak. Monaco'da gerçekleşen kura çekimi için takımların temsilcileri salonda hazır bulunuyor. Kura çekimini canlı aktarıyoruz...

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UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı... Temsilcilerimizin Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir olduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi başladı... Beşiktaş’ın 1., Başakşehir’in 3. ve Trabzonspor’un 4. torbadan katılacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 48 takım bulunuyor. 48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. İŞTE GRUPLAR A GRUBU: Sevilla, AOPEL, Karabağ

B GRUBU: Dinamo Kiev, Kopenhag, Malmö

C GRUBU: Basel, Krasnodar, Getafe

D GRUBU: Sporting Lizbon, PSV, Rosenborg

E GRUBU: Lazio, Celtic

F GRUBU: Arsenal, Frankurt

G GRUBU: Porto, Young Boys, Feyenoord

H GRUBU: CSKA Moskova, Ludogorets

I GRUBU: Wolfsburg, Gent

J GRUBU: Roma, Borussia Monchengladbach

K GRUBU: Beşiktaş, Braga

L GRUBU: Manchester United, Astana BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR KAÇINCI TORBADA? 1. TORBA: Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, BEŞİKTAŞ, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio 2. TORBA: PSV, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Borussia Monchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt 3. TORBA: Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg, BAŞAKŞEHİR 4. TORBA: AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, TRABZONSPOR, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros UEFA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Avrupa Ligi kurası 30 Ağustos 2019 Cuma günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek. Kura çekimini canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler çekilişi Bein Sports üzerinden ya da UEFA’nın resmi internet adresinde yer alan canlı kura çekimi bağlantısından izleyebilecekler. MUHTEMEL RAKİPLER 1. TORBA: Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, BEŞİKTAŞ, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio 2. TORBA: PSV, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Borussia Monchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt 3. TORBA: Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg, BAŞAKŞEHİR 4. TORBA: AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, TRABZONSPOR, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, bugün Monaco’da TSİ 14.00’te çekilecek kuranın ardından belli olacak. Heyecan beIN SPORTS 1, beIN SPORTS Haber ve Eurosport ekranlarından naklen takip edilebilecek. İlk hafta maçları 19 Eylül'de Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek.



Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.



