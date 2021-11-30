Rakipler kaybetti! Tüm sonuçlar Trabzonspor'a yaradı!

Süper Lig'in 14. haftası Trabzonspor için altın değerinde oldu. Tüm takımlar adeta Trabzonspor için çalıştı. Puan durumunda ilk 10 sırada yer alan 9 takım puan kaybı yaşadı. Bu sonuçlarla bordo mavililer arayı daha da açarak zirvede yalnız kaldı. Böylelikle Trabzonspor bu hafta 26 puanlık kazanç yaşamış oldu.

İlk 10'da yer alan Başakşehir ve Adana Demirspor takımları haftanın açılış maçlarında 2'şer puan kaybettiler. Cumartesi günü yine ilk 10 içerisinde yer alan Beşiktaş (0-4) ve Alanyaspor (0-3) farklı mağlup oldular.

Pazar günü de lig ikincisi ve üçüncüsü puan kaybettiler. Hatayspor ve Konyaspor'un mağlubiyetleri Trabzonspor için müjde niteliğindeydi. Trabzonspor böyle bir haftada deplasmanda Karagümrük gibi güçlü bir takımı yenerek 6 puanlık bir avantaja imza atmış oldu. Aynı günün akşamında Galatasaray ve haftanın son maçında Fenerbahçe 1'er puan bırakarak Trabzonspor zirvedeki yerini sağlamlaştırmasını sağladılar.

RAKİPLERİNİN BIRAKTIĞI PUANLAR

Konyaspor: 3

Hatayspor: 3

Alanyaspor: 3

Başakşehir: 2

Karagümrük: 3

Galatasaray: 2

Adana Demirspor: 2

Beşiktaş: 3

Fenerbahçe: 2

BORDO MAVİLİLER DURDURULAMIYOR

* Geçen yıl ligin 14 haftasında 20 puan toplayan bordo mavililer, bu sezon ise aynı dönemde 36 puan topladı.

* Trabzonspor, bu sezon geride kalan 14 hafta itibarıyla ligin tek namağlup takımı konumunda bulunuyor.

* Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 266 gündür mağlubiyet yüzü görmüyor.

* Trabzonspor, 14 hafta sonunda ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda.

* Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet görmedi.

ÖMÜR KARİYER REKORU KIRDI

14 haftada 36 puan toplayarak zirvede bulunan Trabzonspor'da, Abdülkadir Ömür rüzgarı esmeye devam ediyor. Kariyerinde ilk kez üst üste oynadığı 3 maçta 3 gol atma başarısı gösteren Ömür, kötü günlerini geride bırakarak, takımını sırtlayan isimlerin başında gelmeye devam ediyor.