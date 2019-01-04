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  3. Rakiplerini rektör yardımcısı yaptı

Rakiplerini rektör yardımcısı yaptı

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İlter Kuş, aynı zamanda rektör adayı olan Prof.

Rakiplerini rektör yardımcısı yaptı

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İlter Kuş, aynı zamanda rektör adayı olan Prof. Dr. Mehmet Narlı ve Prof. Dr. Turgut Kılıç'ı yardımcısı yaptı.

Prof. Dr. İlter Kuş'un Balıkesir Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından kendi yönetimini oluşturmaya başladı. Rektör Kuş, ilk olarak rektör yardımcılığı görevine Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Narlı ile öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Kılıç'ı atadı. Prof. Dr. Mehmet Narlı ve Prof. Dr. Turgut Kılıç rektör ataması öncesinde rektör aday adaylığı için başvuranların arasında yer almıştı.Atamalar hakkında yorumda bulunan Rektör İlter Kuş, "Üniversite hepimizin. El ele vererek çalışacağız. Güzel neticeler alacağımıza inanıyorum" dedi.

Rakiplerini rektör yardımcısı yaptı

Rakiplerini rektör yardımcısı yaptı

Kaynak: İHA

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