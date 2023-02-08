Ralf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ralf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ralf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ralf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ralf 9 Haziran 1984 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ralf de Souza Teles şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ralf Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GP Sports yapmaktadır. Ralf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 16 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Ralf'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ralf Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ralf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ralf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ralf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Taboão Serra

1 Temmuz 2004 yılında São Paulo U17

1 Şubat 2005 yılında Imperatriz-MA

1 Ocak 2007 yılında XV de Jaú

1 Ağu 2007 yılında SE Gama

1 Ocak 2008 yılında Noroeste-SP

1 Eylül 2008 yılında Barueri-SP

1 Ocak 2010 yılında Corinthians

7 Ocak 2016 yılında BJ Guoan

17 Şubat 2018 yılında Corinthians

29 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

21 Mayıs 2020 yılında Avaí FC

22 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2022 yılında Cianorte

16 Nisan 2022 yılında Vila Nova FC

Ralf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ralf şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.