Ralfs Basko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ralfs Basko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ralfs Basko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ralfs Basko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ralfs Basko 10 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Ralfs Baško şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ralfs Basko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Daugavpils futbol takımında oynamaktadır. BFC Daugavpils takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Ralfs Basko'nin BFC Daugavpils ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ralfs Basko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ralfs Basko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ralfs Basko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ralfs Basko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında Daugavpils

Ralfs Basko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ralfs Basko şuan BFC Daugavpils takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.