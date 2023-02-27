Ralfs Maslovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ralfs Maslovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ralfs Maslovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ralfs Maslovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ralfs Maslovs 2 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ralfs Maslovs Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına - tarihinde katılmıştır. Ralfs Maslovs'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ralfs Maslovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ralfs Maslovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ralfs Maslovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ralfs Maslovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ralfs Maslovs şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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