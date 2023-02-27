Ralfs Sitjakovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ralfs Sitjakovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ralfs Sitjakovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ralfs Sitjakovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ralfs Sitjakovs 21 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Ralfs Šitjakovs şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ralfs Sitjakovs Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına - tarihinde katılmıştır. Ralfs Sitjakovs'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ralfs Sitjakovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ralfs Sitjakovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ralfs Sitjakovs şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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