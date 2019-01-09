Ralli efsanesi Loeb Dakar Rallisi'nde zafer arıyor

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde heyecan 6 Ocak'ta başladı. İlk kez tek bir ülkede düzenlenen olan ralliye Peru ev sahipliği yaparken, Dünya Ralli Şampiyonası'nda 9 şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Sebastien Loeb de bu isimlerden birisi. Otomobil kategorisinde rallinin ikinci etabını kazanan Fransız sporcu, Dakar'da başarılı bir performans ortaya koymak istiyor.

Dünyanın en zorlu offroad maratonu Dakar Rallisi'nde heyecan başladı. 17 Ocak'ta tamamlanacak müthiş yarış bu sene ilk kez tek bir ülkede düzenleniyor. Peru'nun başkenti Lima'da dünyanın en cesur ve hızlı pilotları iyi bir sonuç almak için mücadele ediyor. Dakar Rallisi'nin en iyi pilotlarından biri de Red Bull sporcusu Sebastien Loeb. Bağımsız olarak Red Bull destekli Dakar'a katılan ve 9 dünya şampiyonluğuna sahip Fransız pilot, otomobil kategorisinde rallinin ikinci etabını 3 saat 26 dakika 53 saniyelik derecesiyle birinci sırada bitirdi. Loeb, bu başarısını diğer etaplarda da sürdürmek istiyor.

Tecrübeli sporcu, "Dakar'da olduğunuz zaman her zaman bir mücadele içindesiniz. Sürekli zor anlar yaşıyorsunuz ve neredeyse hiçbir zaman kolay bir anınız olmuyor. Birkaç ay sonra güzel hatıralarınız aklınıza geliyor tabii ki, ama bu da sanki hiçliğin ortasında araba sürmek gibi oluyor. Yarışta iyi bir navigasyona sahip olmak çok önemli diyebilirim, hata yapmadan etapları geçmenizi sağlıyor. Bunun büyük bir fark oluşturacağına eminim. Bu şartlarda çok araba sürmedim ama geçtiğimiz senelerden tecrübelerim var. Umarım savaşmak için yeterli olur" açıklamasında bulundu.