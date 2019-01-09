Ralli efsanesi Loeb Dakar’da zafer arıyor

İSTANBUL (AA) - RedBull sporcusu Sebastien Loeb, Dakar’da başarılı bir performans ortaya koymak istiyor.

RedBull açıklamasına göre, dünyanın en zorlu offroad maratonu Dakar Rallisi’nde heyecan başladı. 17 Ocak’ta tamamlanacak müthiş yarış bu sene ilk kez tek bir ülkede düzenleniyor. Peru’nun başkenti Lima’da dünyanın en cesur ve hızlı pilotları iyi bir sonuç almak için mücadele ediyor.

Dakar Rallisi’nin en iyi pilotlarından biri de RedBull sporcusu Sebastien Loeb. Bağımsız olarak Dakar’a katılan Fransız pilot, RedBull destekli Peugeot 3008DKR'nin direksiyonunda yarışıyor. 9 dünya şampiyonluğuyla bir ralli efsanesi olan Loeb, yeteneklerini bir kez daha Dakar’da sergiliyor. Otomobil kategorisinde rallinin ikinci etabını 3 saat 26 dakika 53 saniyelik derecesiyle birinci sırada bitiren Fransız pilot, bu başarısını diğer etaplarda da sürdürmek istiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Loeb, "Dakar’da olduğunuz zaman her zaman bir mücadele içindesiniz. Sürekli zor anlar yaşıyorsunuz ve neredeyse hiçbir zaman kolay bir anınız olmuyor. Birkaç ay sonra güzel hatıralarınız aklınıza geliyor tabii ki, ama bu da sanki hiçliğin ortasında araba sürmek gibi oluyor. Yarışta iyi bir navigasyona sahip olmak çok önemli diyebilirim, hata yapmadan etapları geçmenizi sağlıyor. Bunun büyük bir fark yaratacağına eminim. Bu şartlarda çok araba sürmedim ama geçtiğimiz senelerden tecrübelerim var. Umarım savaşmak için yeterli olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA