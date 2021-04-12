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  3. Ralli heyecanına rekor katılım, Bodrum 27 yıl sonra ralli heyecanıyla buluştu

Ralli heyecanına rekor katılım, Bodrum 27 yıl sonra ralli heyecanıyla buluştu

Bodrum'da heyecan dolu anlar yaşandı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan "Rally Bodrum" turnuvası sona erdi. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, rekor bir katılım olduğunu ifade etti.

Ralli heyecanına rekor katılım, Bodrum 27 yıl sonra ralli heyecanıyla buluştu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan "Rally Bodrum" turnuvası ilçede sona erdi. 81 otomobilin kayıt yaptırdığı turnuvada aralarında eski şampiyonların da olduğu 162 sporcu mücadele etti.

İKİ AYRI PARKURDA START VERİLDİ

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından, BOTAV liderliğinde düzenlenen organizasyonda 2 ayrı parkurda startın verilmesiyle 6 etaplık heyecan başladı. Bodrum'un kırsal Etrim, Kızılağaç, Çamlık, Yalıçitflik gibi bölgelerinde yapılan yarış, nefesleri kesti. Bölge sakinleri heyecana ortak olmak için evlerinin önünden ve bahçelerinden yarışları izledi. Otomobiller keskin virajlara girerken izleyenler de hop oturdu hop kalktı. Yarış otomobillerinden biri virajı alamayarak devrildi. Parkuda ayrıca başka aksaklıklardan dolayı bazı otomobiller yarıştan ayrılmak zorunda kaldı. Otomobildeki sporcuların kazayı yaralanmadan atlattığı belirtildi. Turnuvada Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da co-pilot olarak yarıştı. Turnuvayı izleyen çocuklar da heyecanlı gözlerle yarış arabalarını izledi.

"BODRUM'DA TEKRAR YARIŞLAR DÜZENLEYECEĞİZ"

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, rekor bir katılım olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir yarış oldu. İnşallah bundan sonra Bodrum'da tekrar güzel yarışlar düzenleriz" dedi. Açıklamaların ardından dereceye giren ralli sürücülerinin ödülleri takdim edildi. Birinci olarak yarışı tamamlayan İsmet Toktaş-Burak Başlık'ın kupasını Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz taktim etti. Yarışı 2'inci olan bitiren Ayhan Germirli-Mustafa Nazik ikincinin kupasını ise Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras takdim etti. Emrah Ali Başo-Gürkal Menderes de üçüncü olarak yarışı tamamladı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Ralli heyecanına rekor katılım, Bodrum 27 yıl sonra ralli heyecanıyla buluştu

Ralli heyecanına rekor katılım, Bodrum 27 yıl sonra ralli heyecanıyla buluştu

Ralli heyecanına rekor katılım, Bodrum 27 yıl sonra ralli heyecanıyla buluştu

Ralli heyecanına rekor katılım, Bodrum 27 yıl sonra ralli heyecanıyla buluştu

Ralli heyecanına rekor katılım, Bodrum 27 yıl sonra ralli heyecanıyla buluştu

Ralli heyecanına rekor katılım, Bodrum 27 yıl sonra ralli heyecanıyla buluştu

Ralli heyecanına rekor katılım, Bodrum 27 yıl sonra ralli heyecanıyla buluştu

Ralli heyecanına rekor katılım, Bodrum 27 yıl sonra ralli heyecanıyla buluştu

Ralli heyecanına rekor katılım, Bodrum 27 yıl sonra ralli heyecanıyla buluştu

Ralli heyecanına rekor katılım, Bodrum 27 yıl sonra ralli heyecanıyla buluştu

Ralli heyecanına rekor katılım, Bodrum 27 yıl sonra ralli heyecanıyla buluştu

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