Ralph Northam koronavirüse yakalandı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde Virginia eyaletinin Valisi Ralph Northam ile eşinin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Vali Northam'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, Vali Ralph Northam'ın ve eşinin Perşembe günü yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, başkent Washington DC ile komşu olan Virginia eyaletinin Demokrat valisinin kayda değer bir semptom göstermediği ifade edilirken eşinin ise orta derece belirtilere sahip olduğu bildirildi.

Vali Northam'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, Ralph Northam'ın en az 10 gün süreyle kendisini izole edeceği ve çalışmalarına uzaktan devam edeceği bilgisini paylaşıldı

Virginia eyaletinin Valisi Ralph Northam, bu açıklama sonrası sosyal medya hesabında konuya ilişkin uyarı niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

Vali Northam paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 oldukça gerçek ve bulaşıcı bir hastalık, salgını herkes ciddiye almalı."

800 BİNİ AŞTI

Öte yandan Kovid-19 vaka sayısı 800 bini geçen Kaliforniya eyaleti, ABD'de en fazla vakanın yaşandığı yer olarak kayda geçerken, 760 binden fazla vaka ile Teksas burayı takip ediyor. Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 binden fazla can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

7 milyon 200 binden fazla vakanın görüldüğü ABD'de Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 207 binin üzerinde seyrediyor.