Ralph Schon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ralph Schon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ralph Schon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ralph Schon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ralph Schon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ralph Schon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ralph Schon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ralph Schon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ralph Schon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ralph Schon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ralph Schon 20 Ocak 1990 tarihinde Wiltz şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ralph Schon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Asllani Sport Management yapmaktadır. Ralph Schon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ralph Schon'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ralph Schon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ralph Schon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Ralph Schon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ralph Schon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FF Norden 02

1 Temmuz 2016 yılında FC UNA Strassen

1 Temmuz 2020 yılında FC Wiltz 71

Ralph Schon kimdir

Ralph Schon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ralph Schon şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FF Norden 02

Ralph Schon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lüksemburg takımında 12 numaralı formasıyla 13 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ralph Schon nereli

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