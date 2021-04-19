Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kumaşları Ramöz Makinesini kullanarak en ve gramaj tespitine tabi tutan, nihai bitim işlemlerine müşteri talepleri olan en, gramaj, tutum ve birtakım fiziki kullanım özellikleri kazandıran kişidir.

Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2021 Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) Maaşları

Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) maaşı ortalama aylık 3.760 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) Ne İş Yapar?

Ram Operatörü (Tekstil), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin gerekli kimyasal ihtiyacını belirlemek,

b) Ram makinesinin hava, su ve gaz açarak makineyi ısıtmak,

c) Yaş açma bölümünden aldığı kumaşı makineye takarak sudan geçirmek,

d) İstenilen ölçüye göre kumaşı açmak,

e) Kumaşın cinsi ve kalitesine göre makinenin ısısı ve hızını ayarlamak, yeterli miktarda kimyasalı vermek,

f) En, boy ve beslemesini ayarlayarak kumaşı Ram makinesinden geçirerek apre ve ön tutumunu (tuşesini) yapmak,

g) Ramdan geçen kumaşın rengini, tutumunu, enini, gramajını, atkı düzgünlüğünü vb. kontrol etmek,

h) İşlemi biten kumaşı metre ve baskı bölümüne vermek,

i) Kullanılan makine, araç ve gereçlerin bakım ve temizliğini yapmak,

j) Ram makinesinin genel temizliğini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Grubu, Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleridir.

Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) mesleğinin meslek kodu 8154.39 olarak belirlenmiştir

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